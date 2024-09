El diagnóstico que devastó a Rony Martínez y pudo truncar su carrera: “Está enfermo...”

Tocoa, Colón.

Hermano, ¿quieres contarme tu historia de vida? “Ay hermano, si me pongo a contarte mi historia no terminamos nunca”, me responde Rony Martínez, delantero referente, emblemático e histórico de la Real Sociedad de Tocoa y del fútbol hondureño. El fútbol es bendito, solo los 132 goles que ha convertido y festejado el ‘Bombardero de Aguán‘ en la Liga Profesional de Honduras son capaces de esconder las vicisitudes de este goleador antes de ser jugador profesional, pero eso sí, nunca borrarlas ni olvidarlas. Cuenta el protagonista de esta historia que antes de ser feliz, previo a ser famoso, le tocó enfrentar tristezas, momentos duros y amarguras, pero tomó como un desafío ser futbolista, nunca se vio haciendo otra cosa. “Siendo niño tuve que pastotear vacas, mi papá trabajaba como mayordomo en una hacienda y yo tenía que ayudarle. También debía asistir a la escuela y solo en mis ratos libres que me quedaban jugaba fútbol. Fui feliz a mi manera y de acuerdo a las circunstancias”, rememoriza el capitán de la Real Sociedad. El nacido en Olanchito, Yoro, uno de los pocos jugadores catrachos en formar parte de exclusiva la lista de goleadores centenarios, siempre tuvo el sueño de ser jugador profesional, pero sin imaginarse la magnitud del cambio de vida que ahora disfruta. Cumpliendo apenas 17 años decidió casarse con Osiris Liliana Ramírez, la que sigue siendo su esposa. Eso le obligó a abandonar la casa de sus padres para luchar por su propio hogar. “Mi primer trabajo antes del fútbol fue en la Standard Fruit Company, ahí hacía de todo, sembraba, cortaba, cosechaba, chapeaba y cargaba bananos, además desajaba. A mí para llegar al nivel donde estoy me ha costado, tuve que sufrir antes pero no me le he arrugado a nada “, recuerda.

Más que sentir pena o esconder su vida pasada, el goleador siente orgullo, solo se quiebra cuando su mente recuerda que en una ocasión, le dieron la noticia que iba a pasar de empleado temporal a permanente en la Standard, lo que significaba un privilegio, sin embargo todo se convirtió en angustia y en pesadilla. “Hermano, resulta que para pasar a trabajador de contrato permanente tenían que hacerme una serie de exámenes en el hospital de la compañía. Me los hice, pero cuando me dan los resultados me dicen que no puedo ser contratado permanente porque tengo una enfermedad en el corazón. Todo se derrumbó”, cuenta. Con ese diagnóstico el también exjugador del Olimpia y Real España se sintió devastado, destruido, lleno de miedo, temió por su vida, no quería morirse con apenas 17 años, sentía que apenas comenzaba a vivir, además no quería irse de este mundo dejando a su amada esposa y su familia. “Me sentía triste, muy decepcionado”. “No me quedé con el informe del médico de la Standard, muy asustado me fui a La Ceiba, el hospital Vicente D’Antoni, busqué un doctor privado y me realicé nuevos estudios, mi sorpresa para mi felicidad es que me sale que yo de mi corazón estoy muy bien. Imaginate lo que pude haber sentido en ese momento”. Después de eso, muy indignado Rony llamó a las clínicas de la Standard para reclamarles que porqué le habían dado ese diagnóstico falso de su corazón, pero nadie se hizo responsable de tal irresponsabilidad que lo llevó hasta a pensar que tenía las horas contadas en este mundo. Confirmando que tenía un corazón de león tras su segunda opinión médica, siguió su vida normal e inició a darle rienda suelta a su sueño de ser futbolista. Su primer equipo fue el Pío Hernández de la Liga Intermedia y Liga Mayor, después jugó para el Juvenil de Tepusteca, para luego dar el salto al Unión Sabá de la Segunda División.

Pero en sus inicios jugaba de contención o como defensa central, todo mundo hablaba bien de sus condiciones, decían que había un jugador que no dejaba pasar nada y que tenía un gran futuro, sin embargo el técnico Omar Fuentes le dijo que con él iba a jugar de delantero. Así fuentes descubrió a ese matador de una raza especial, en su primer torneo convirtió 26 tantos jugando para el Juvenil. Ese fue su crédito para ser fichado por el Unión Sabá de la Segunda División del directivo Arnulfo Vargas. “Pero mi inicio fue bravo, tuve que sufrir bastante. Lo que pasa que cuando uno lleva esto del fútbol en la sangre hace cualquier cosa, enfrenta cualquier desafío para lograr hacer el sueño realidad “. Combinaba fútbol con trabajo, se levantaba a las cuatro de la mañana para irse a trabajar a las bananeras en su bicicleta, pero en su inseparable mochila del lunch también echaba sus tacos para entrenar. Solicitaba permiso en la empresa, salía a las 2:00 pm para trasladarse a las prácticas de Olanchito a Sabá. “Terminaba de entrenar a las 6:00 pm, luego me iba a la orilla de la calle a esperar jalón porque a esa hora ya no circulaban buses. Llegaba a la casa a las 8:00 pm muy cansado, solo a dormir. No miraba a mi hijos, solo cuando estaban dormidos, salía en la madrugada y regresaba en la noche. Ese trabajo lo hice por nueve años sin parar”. Sin embargo a veces deseaba estirar las horas del día, ya que también chapeaba solares y potreros ajenos para facturar más. “Era bien difícil, pero yo quería ser alguien, deseaba triunfar, ahora como dicen por ahí, soy testigo del dicho que cada sacrificio tiene su recompensa. A mí me llegó y lo sigo aprovechando porque como dijo mi buen amigo, el técnico Héctor Castellón, la carrera de uno hay que exprimirla bien, sacarle todo”. Estando jugando en Liga de Ascenso, unos excompañeros del Unión Sabá, entre ellos Diego Reyes, que se habían venido antes para la Real Sociedad de Primera División lo recomendaron con el técnico colombiano Jairo Ríos, quien através del directivo Rolando Matute lo contactó y le pidieron que se presentara a entrenar una semana a prueba con el equipo. “Yo les puse como condición que podía venir a entrenar esa semana pero que si me pagaban lo que ganaba en la Standard, ellos no lo dudaron, me trajeron el dinero, recuerdo que me lo entregaron en un negocio que se llamaba Pollos el Trailero, entonces yo me fui a entrenar”, relata. Luego añade: “Maravillé al profesor, nos pusieron a jugar, en dos entrenamientos hice seis goles. Recuerdo que a los tres días de estar entrenando con la Real Sociedad, él le dijo a los directivos que si arreglaban mis papeles y me inscribían, yo sería titular en el próximo juego contra el Vida”. “Así fue, debuté a los 25 años en primera división en el 2013, le di dos asistencias para gol a Diego Reyes y en la siguiente fecha me destapé, debuté como goleador, anoté dos goles. Después convertí todos los goles que ustedes han visto pero nada a mí se me ha presentado fácil”. Sufrió mucho al principio que se trasladó de Olanchito a Tocoa para vivir solo en un apartamento, pues nunca había salido de casa. “Al principio mi desayuno antes de irme al entrenamiento era todos los días un jugo Quanti y una bolsa de semitas”. “La señora de la pulpería solo me miraba y antes que yo llegara ya me lo tenía servido eso en el mostrador. Estuve seis meses así. Comencé ganando 12 mil lempiras pero el presidente me dijo que mis aumentos iban a ser por rendimiento de gol, le tomé el desafío y me cambió la vida porque he anotado muchos”. Solo se lamenta de haber iniciado tarde sus hazañas en primera división. ”Yo miraba mucho fútbol de Liga, miraba cómo iban y regresaban los volantes, me asustaba la intensidad, el nivel. Me ponía a pensar y decía: estar ahí es bravo. pero a la vez ha de ser bonito. En el primer torneo del ascenso de la Real Sociedad en primera me rogaron que viniera a probarme, pero yo no quise preferí quedarme en segunda”. “Ya en el segundo torneo miré a Diego y a Yosimar Maradiaga jugar con la Real de titular contra Motagua en Tegucigalpa y eso me hizo pensar que yo también podía porque siendo compañeros míos en el Unión Sabá ellos eran habituales titulares pero a veces eran hasta banqueros, eso me dio la pauta que yo también podía”. Después agrega: “Si yo hubiera comenzado a jugar más jóven en primera división quizá todavía estuviera jugando en Europa”, declara el padre de Lixy, Liliana y Rony Júnior, quien sueña con ser futbolista como su padre, ya está en una academia de fútbol.

Ascenso metéorico

Tras sus grandes actuaciones con la Real Sociedad, que lo llevaron a disputar dos finales perdidas, a fuerza de goles, Rony Martínez se ganó una oportunidad para irse al extranjero, fue contratado por el equipo Baoding Yingli Yitong de China. Tras su aventura en Asia, regresó a jugar con el Olimpia y posteriormente al Real España. ”Jugar en China, Olimpia y Real España han sido experiencias maravillosas”, asegura. No tiene problema para elegir los dos mejores goles de su carrera, se los convirtió de cabeza al exarquero beliceño del Marathón, Shane Orio, y al exarquero del Victoria, Orlin Vallecillo. Cuando se le pide elegir al mejor técnico de su carrera no duda en dar el nombre de Jairo Ríos, porque confió en él, no dudó de cualidades y le dio la oportunidad de jugar en la Liga Profesional. Estuvo también muy cerca de jugar en el Chivas USA de la MLS pero se cayó el traspaso en el último momento. “En mi mejor momento también estuve cerca de jugar en Europa, escuchaba que al Cagliari, y en Irak pero a este último país decidí no ir, sin embargo no me arrepiento, fue un tema que lo tocamos en familia y decidimos que no”. En China vivió una anécdota inolvidable. “A mí me pagaban en moneda china que es el Yuan, un amigo chino me ayudaba a cambiarlos en dólares. Una vez fuimos, hicimos el cambio, pero resulta que otro día llaman a mi amigo para decirle que yo había dejado cinco mil dólares olvidados en un café donde yo iba todos los días”. “Pero no eran míos, revisaron las cámaras y eran del chino que me ayudaba a hacer el cambio. Había que reclamar el dinero pronto porque sino en tres días pasaba a la policía. De inmediato se los devolvieron. A mí me sorprendió porque en qué otro país van a llamar para decirte que alguien dejó olvidado cinco mil dólares. Esa cultura de honestidad nadie la tiene”.

Ha sido líder de goleo en tres ocasiones, pero siente que tiene asignaturas pendientes. “No me quiero retirar sin lograr un título, me falta levantar una copa y también he tenido el deseo de anotar el primer gol del inicio de un torneo”. Confiesa que lo ha frustrado jugar varias finales sin poder ser campeón. “La final que más me dolió fue la que perdimos con Real Sociedad en Tocoa contra el Real España. Una jugada de gol que perdí en ese juego nunca más la he querido ver, quise asegurarla tanto que la fallé. Esa final me marcó para mal porque también por desgracia en la tanda de penales fallé “. ¿Cambiarías tus 132 goles anotados por un título?, “todos mis goles no, pero sí cambiaría la mitad de mis goles por un título. Dios sabrá si seré campeón algún día, pero si no se da quedaré con la conciencia tranquila porque donde quiera que he estado lo he dado todo por salir campeón “. Ha ayudado ha mucha gente pero también ha perdido amigos de los que lamentablemente ha tenido que alejarse porque ha sentido que quieren que él gaste todo el dinero que ha ganado con el fútbol. “Con el fútbol he logrado fama y un poco de dinero, pero no he perdido el piso, nada me ha mareado. Nunca miro a nadie de menos, todo mundo me saluda”.

Su esposa, su mano derecha

Considera que para triunfar ha sido determinante el apoyo de su esposa Osiris. “Mi esposa tenía apenas 15 años cuando nos casamos, pero ha sido clave en mí éxito, mi mano derecha, hemos llorado juntos, hemos sufrido juntos, reído y comido tierra juntos. Hay otros jugadores que dejan a su mujer cuando son famosos, pero yo nunca le daría una patada a ella para que se vaya de mi lado, Dios no me lo perdonaría, ni yo mismo tampoco. Con ella comencé a gatear y ahora que puedo correr, debo de valorar eso. Mis padres y toda mi familia también siempre han estado ahí. Yo he triunfado y ellos también. Dios ha sido bueno”. Ama tanto a su esposa que le ayuda en el aseo de la casa, también es el que personalmente la ha atendido después de nacer los hijos, no tiene problema para poner un pañal, barrer, lavar ropa o cocinar. “Soy muy cariñoso con mi esposa, nos estamos platicando hasta tres horas juntos y tomando café”.

Una lesión de rodilla que lo tuvo fuera de la canchas un año, es uno de los momentos más difíciles de su carrera. “Sufrí mucho con esa lesión, viví un calvario pero me repuse. Tuve que ir a operarme a Estados Unidos pero Dios ha sido bueno, a mis 36 años sigo activo en el fútbol”.

