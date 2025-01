Héctor Vargas confiesa enfrentamiento que tuvo con con “Buba” López

El técnico argentino Héctor Vargas no se traiciona nunca en las formas y cuando habla, siempre fue de frente y, en una nueva ocasión frente a las cámaras, no ha arrugado para confesar todo lo que le interrogan

“Si yo te digo a vos que voy a esperar hasta que no me contrate nadie para arreglar con el club, ya te estoy extorsionando. Estamos hablando de un futbolista que en 13 años solo le ha dado un campeonato y es uno de los mejores pagados del país”, añadió en el podcast.

Y reveló: “Yo no los ponía porque el rendimiento no les daba y él (Buba) era amigo de Báez y yo ponía a Mayron Flores y a Chapetilla Mejía, jugadores que me rendían, pero siento que fue incentivado por Javier Delgado (el director deportivo) que le había dicho que yo quería traer a otro portero”.

El DT argentino se encuentra sin dirigir tras su salida de la Real Sociedad en el torneo anterior, pero las ofertas no se hicieron esperar. “Se me acercó Juticalpa para este 2025, pero les dije que no porque era volver a estar lejos de mi casa, que fue la razón por la que salí de Tocoa. Volveré a dirigir hasta que haya un proyecto competitivo porque a mí me gusta competir”, cerró.