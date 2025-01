Doctor del Olimpia revela situación real de Edwin Rodríguez, ¿cuándo vuelve?

Hay que recordar que el volante del Olimpia se lesionó solo en la final de ida ante Motagua y no pudo estar en la vuelta, donde los azules se coronaron.

El pasado 19 de diciembre, Edwin Rodríguez sufrió una fractura en la cabeza del quinto metatarsiano y hasta la fecha no ha podido regresar a las canchas. Es más, aún está lejos de hacerlo.

Lo de Edwin fue por hacer mucho esfuerzo y no por un trauma o golpe recibido en su pie, tal como ha explicado a Diario LA PRENSA el médico de Olimpia, Alfredo Pineda.

”Como ustedes saben tuvo una lesión en el primer partido de la final y tuvo una fractura en la cabeza del quinto metatarsiano, es una fractura de esfuerzo más que por trauma, es por esfuerzo porque ahí se inserta un tendón que cuando usted se tuerce el pie, el tendón sale y tiene tanto poder que hasta puede fracturar el hueso, eso fue lo que le pasó a Edwin, la forma en que se lesionó fue un doblón, fue solo”, explicó el doctor Alfredo Pineda.

Lo que se hizo con Edwin Rodríguez tras su fractura del quinto metatarsiano fue ponerle una bota corta y la cirugía no era necesaria.

“Esa fractura, el problema es que está bien alineada y se manejó convencionalmente, el ortopeda decidió que lo mejor era ponerle una bota corta para inmovilizar totalmente el pie, porque si usted deja que se mueva el pie, un poquito el tobillo, el tendón peroné corto vuelve a mover la fractura, la va desplazando más y ahí sería necesario operarlo. A él se le manejó conservadoramente, se tomó un control, la fractura seguía bien a tal grado que a los 28 o 29 días se le retiró el yeso porque ya tenía callo la fractura. Ahí el ortopeda indicó manejo de terapia”, detalló.

El jugador del Olimpia por ahora no tiene autorización para hacer trabajos de impacto y se mantiene únicamente en gimnasio.

“En estos momentos no tiene dolor ni nada, pero el problema es que han habido otras opiniones, como usted sabe, el hombre es el lobo del hombre, se le ha hecho un poco de miedo a él también, es normal, pero él todavía no puede hacer impacto, o sea no puede correr, saltar, pero sí ya puede comenzar a reforzar sus músculos de la pierna, que es lo que se está haciendo”, dijo el Doctor del Olimpia.