Flick confirma malas noticias en el Barcelona y lanza dura crítica a la FIFA

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado en la víspera del partido de LaLiga que su equipo disputará el domingo ante el Villarreal que el centrocampista Pedro González 'Pedri' está lesionado y no jugará en El Madrigal. "Pedri está lesionado y no estoy contento con esto. Lo tenemos que cuidar y que haga tratamiento. No podemos correr riesgos. Es lo mejor ahora. Lo necesitamos para los próximos partidos contra el Espanyol y en la Supercopa", ha explicado en rueda de prensa. Flick ha precisado que "el problema es en los isquios", y que Pedri, que ayer ya se ejercitó al margen, podría jugar ante el Villarreal si fuera necesario, "pero el riego es muy alto", así que el canario no estará en la convocatoria para el último partido del año.

❝Pedri no está disponible para el duelo de mañana. No estoy contento, pero forma parte del fútbol. Seguramente, en el próximo partido ya podrá estar con nosotros.❞



🗣️ Hansi Flick pic.twitter.com/RIYutZVhQd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 20, 2025

La buena noticia es que el técnico alemán recupera al delantero Robert Lewandowski, que no jugó el encuentro de Copa del Rey en Guadalajara por unas molestias musculares: "No quisimos correr riesgos entonces y ahora está disponible. Puede jugar mañana". Sobre el rival de mañana, Flick ha destacado que es un equipo "de mucha calidad", con un "juego directo" que le gusta "mucho" y que por ello ha querido "felicitar" a su entrenador, Marcelino García Toral. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Tercer clasificado en LaLiga, el conjunto castellonense llega a este duelo con muchas bajas y tras caer eliminado de la Copa del Rey ante el Racing de Santander. Pero el preparador teutón ha restado importancia a este hecho: "Es muy diferente la Copa, la Champions y LaLiga. Para todos los equipos, el Barça es el partido del año. Seguro que estarán motivados".

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮́𝗹𝗲𝘇, 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗶, es baja para el partido contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares.



Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido... pic.twitter.com/F1GL2UgIgq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 20, 2025