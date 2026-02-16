  1. Inicio
Hansi Flick admite que el Barça no está en su mejor momento tras perder ante el Girona

Hansi Flick, técnico azulgrana, reconoció que su equipo atraviesa un momento complicado.

España.

El técnico del Barcelona , ​​Hansi Flick, ha reconocido tras perder el liderato con la derrota de este lunes en Girona que su equipo no está "en un buen momento" y no ha querido poner la posible falta sobre Jules Koundé en la acción del 2-1 como excusa.

"No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo ha visto la situación, pero al final el Girona se lo ha merecido en la segunda parte. Han tenido muchas ocasiones y nosotros hemos defendido especialmente mal en la transición porque estábamos demasiado abiertos", ha detallado el entrenador alemán.

También ha desvelado que las explicaciones del colegiado César Soto Grado al final del partido sobre la acción previa al 2-1 no le han convencido, y ha admitido que quizás hubiera hablado más de la polémica si el Barcelona hubiera "jugado bien, porque si no parece una excusa, un lamento".

Barcelona vive noche amarga: estalla Flick, polémica y penal fallado de Lamine

Flick ha reconocido que ha visto a sus jugadores algo cansados o faltos de frescura, pero ha pedido "hambre para ganar todos los partidos" y ha afirmado que después de la dolorosa derrota contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0) era "más importante" ganar en Montilivi.

El técnico azulgrana ha dado dos días de vacaciones al equipo para "hacer un reset" y ha asegurado que espera que los jugadores vuelvan con "otra mentalidad", después de reivindicar que cada temporada es "un camino largo" y que el Barça tiene "tiempo de recuperar su mejor nivel" y "luchará" por los títulos. EFE

Barcelona cae ante Girona y pierde el liderato de LaLiga de España

