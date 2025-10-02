Guatemala derrota a la “H” tiktokera en el partido de creadores de contenido

La selección de tiktokers de Honduras, comandada por el carismático creador Supremo, volvió a la cancha en un amistoso regional cargado de emociones. Esta vez, el reto fue ante sus similares de Guatemala, en un encuentro que mezcló fútbol, contenido y pasión juvenil.
Desde el primer silbatazo, Honduras mostró mayor cohesión en el terreno de juego. La H tiktokera se adueñó del balón y rápidamente se fue al frente gracias a un gol de Juninho. El tanto llegó tras una jugada a balón parado: un centro preciso que el atacante hondureño cazó en el segundo palo, empujando el esférico al fondo de la red y desatando la euforia entre sus seguidores.
Durante el primer tiempo, los dirigidos por Supremo parecían tener el encuentro bajo control. Con una defensa sólida y un mediocampo dinámico, Honduras dominó los tiempos del partido, aunque sin ampliar la ventaja. Guatemala, por su parte, resistía y apostaba a la contra o a alguna jugada de estrategia para meterse en el juego.
Y así fue. En la segunda mitad, cuando parecía que el reloj era aliado de los catrachos, una falta en tres cuartos de cancha le dio a Guatemala la oportunidad de empatar. El cobro, potente y bien dirigido, encontró destino en las redes y significó un balde de agua fría para Honduras.
En los tiempos extras , el desgaste físico comenzó a notarse, pero Guatemala supo capitalizar otro error defensivo. Una vez más, el balón parado fue su arma letal. Antes de que terminara la primera parte del alargue, un nuevo centro al área fue rematado con fuerza por un atacante chapín, firmando el 2-1 definitivo.
El segundo tiempo extra se jugó con más corazón que orden. Honduras intentó buscar el empate con empuje y jugadas individuales, pero la zaga guatemalteca se mantuvo firme.
Más allá del resultado, el espectáculo dejó claro que el fútbol de tiktokers no es solo una moda pasajera. Los creadores de contenido han logrado conectarse con una audiencia joven que vibra con cada jugada, y partidos como este demuestran que el talento, la pasión y el entretenimiento pueden convivir en una misma cancha.