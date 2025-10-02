Guatemala derrota a la “H” tiktokera en el partido de creadores de contenido

Guatemala.

La selección de tiktokers de Honduras, comandada por el carismático creador Supremo, volvió a la cancha en un amistoso regional cargado de emociones. Esta vez, el reto fue ante sus similares de Guatemala, en un encuentro que mezcló fútbol, contenido y pasión juvenil.

Desde el primer silbatazo, Honduras mostró mayor cohesión en el terreno de juego. La H tiktokera se adueñó del balón y rápidamente se fue al frente gracias a un gol de Juninho. El tanto llegó tras una jugada a balón parado: un centro preciso que el atacante hondureño cazó en el segundo palo, empujando el esférico al fondo de la red y desatando la euforia entre sus seguidores.

Durante el primer tiempo, los dirigidos por Supremo parecían tener el encuentro bajo control. Con una defensa sólida y un mediocampo dinámico, Honduras dominó los tiempos del partido, aunque sin ampliar la ventaja. Guatemala, por su parte, resistía y apostaba a la contra o a alguna jugada de estrategia para meterse en el juego.