Guatemala fue otra vez humillada: nueva goleada en amistoso ante mundialista

Estados Unidos.

¡Sigue la mala racha! La Selección de Guatemala continúa sin levantar cabeza y este domingo 7 de junio sufrió otra dura goleada, ahora ante la mundialista Ecuador (3-0) en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Ohio. Los chapines, que venían de perder ante República Checa (3-1) el pasado jueves, fueron superados por la escuadra sudamericana en suelo estadounidense y encadenó su cuarta caída consecutiva en este 2026. El marcador se abrió en el minuto 19' y llegó desde la vía penal. Sin embargo, la acción generó polémica, por que los centroamericanos señalaban que no había falta: Alan Minda cayó en el área tras contacto con José Morales y el árbitro no dudó en pitar la falta.

Ecuador dominó las acciones con un despliegue físico y futbolístico, basado en el buen toque de balón, de manera especial durante el primer tiempo en la mitad de la cancha, con el gran complemento entre Kendry Páez, Alan Minda y Jeremy Arévalo como los más desequilibrantes en ofensiva del equipo sudamericano. Con el marcador a favor, Ecuador retornó al segundo tiempo más a cuidar a sus seleccionados, por lo que Beccacece ensayó diez cambios pensando más en el debut del próximo domingo contra Costa de Marfil y el único que permaneció en cancha durante los noventa minutos fue el defensa Jackson Porozo. Jordy Caicedo tomó la responsabilidad y rompió las redes para el 1-0 en el encuentro. El segundo tanto vino hasta la segunda parte, cuando apareció Nilson Angulo en el 73' con un testarazo para aumentar la cuenta en el Scotts Miracle-Gro Field. Cinco minutos más tarde se hizo presente Pervis Estupiñán. El sudamericano se destapó con un golazo tras aprovechar un mal rechace del arquero guatemalteco: al ver que estaba fuera de su área no dudó en sacar un disparo de larga distancia que terminó por sellar la goleada ecuatoriana.

DATOS DEL AMISTOSO

Para este encuentro, Sofascore nos detalla el dominio de Ecuador ante la el equipo centroamericano. Desde la posesión del balón, tiros al arco, duelos ganados y ocasiones claras de gol, que fueron clave para el 3-0 cosechado en el Scotts Miracle-Gro Field.