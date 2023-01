Confirman fecha del sembrado de la grama del estadio Nacional

El pasado 31 de octubre arrancaron con el proceso de reestructuración de la cancha del estadio Nacional de Tegucigalpa. Han pasado ya tres meses prácticamente y las fases por las que han pasado han sido muchas.

“Primero tuvimos que sacar todo el material, no malo, pero que no nos funcionaba para la nueva cancha, fuimos viendo que no había un sistema de drenaje como el que ahorita se está implementando, se encontraron algunos tubos de los años 1970, según me contaron, de ahí se hizo la zanja en toda la cancha cada tres metros por medio de una tubería. Aparte, nosotros le pusimos la grava para poder tener esa filtración del agua y que no haya problema con eso. Ahorita estamos con lo de la arena, que es prácticamente de las etapas finales, por así decirlo en cuestión de la obra civil. Una vez terminemos lo de la nivelación láser entonces ya podríamos comenzar con el sembrado de la grama”, explicó el arquitecto.

Hay que recordar que La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) solicitó una suma de L. 32,461,691.34 para la construcción de obras, adquisición de grama híbrida y su instalación en el inmueble capitalino.

Es importante recalcar que el nuevo terreno de juego del estadio Nacional estará conformado con un 95% de grama natural y un 5% de sintética, que será instalada con una maquinaria moderna.

Aldo Sotelo explicó cómo serán los trabajos de la próxima semana, donde ya se sembrará la grama al Nacional.

“Lo de la grama es como una plantita, pero hay que tener mayor cuidado. Nosotros primero hacemos la siembra de la semilla, el césped es tipo Bermuda, una vez que coloquemos los aspersores le estamos dando agua para que vaya creciendo. Dentro de esos procesos lógicamente tenemos que darle su alimento, darle sus vitaminas por así decirlo, después de que haya crecido a cierta altura nosotros empezamos a hacer los cortes. Luego de esto, pues se contrató el sistema de la grama híbrida, nosotros hacemos un cocimiento de la cancha. Es como que tengamos una alfombra, lo agarramos, lo cocemos y cuando esté la planta creciendo y todo se hace una fusión, eso hace que la grama sea más resistente”, detalló.