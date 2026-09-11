Golazo a los 16 segundos: Eduardo Urbina y el gol más rápido del Torneo Apertura 2026

Danlí, Honduras.

Eduardo Urbina necesitó apenas 16 segundos para dejar su huella en la séptima jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras, luego de marcar un espectacular golazo con el que Platense tomó ventaja frente al Estrella Roja en Danlí.

El atacante del conjunto porteño recibió la pelota y no lo pensó dos veces para sacar un potente zurdazo que terminó incrustándose junto al costado izquierdo de la portería defendida por Víctor Moreira. El guardameta únicamente pudo observar cómo el remate se metía en su arco ante la velocidad y precisión del disparo.

Con esta anotación, Urbina estableció el gol más rápido registrado hasta el momento en el presente campeonato. El tanto llegó prácticamente con el pitazo inicial y sorprendió al Estrella Roja, que ahora debe reaccionar en su propio estadio ante un Platense que busca sumar tres puntos como visitante.