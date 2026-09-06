¡Con golazo de Araújo incluido! Génesis sonríe y aplasta a Juticalpa con goleada

Juticalpa, Honduras.

El conjunto visitante tomó la iniciativa y dominó el primer tramo del encuentro. El primer aviso llegó con un remate raso desde fuera del área que el guardameta Enrique Facussé contuvo sin problemas. La presión azul no cesó y, cinco minutos después, Alderete quedó perfilado en el área chica, pero su disparo se fue desviado.

Los caninos retomaron el rumbo. Tras la dura caída sufrida en la fecha anterior ante Marathón (1-2) en el Estadio Suazo Córdova, ajustaron piezas en su visita al Estadio Juan Ramón Brevé Vargas y liquidaron sin piedad al cuadro local.

Hay noches en las que la efectividad es el mejor aliado, y este domingo 6 de septiembre quedó demostrado. El Génesis FC de Fernando Mira fue contundente e hirió a un Juticalpa FC que no pudo evitar una goleada 3-0 en el cierre de la jornada 6 del Apertura 2026.

Quien perdonó fue "Camavinga" Núñez. Al minuto 20 falló la primera con un remate flojo. Juticalpa intentó responder de inmediato, pero el arquero Balanta resolvió con firmeza. A partir de allí, el cuadro canechero comenzó a crecer: superada la media hora, Sacaza envió un centro peligroso que Jairo Róchez no logró conectar con comodidad.

Génesis volvió a la carga al 36'. Facussé se vistió de héroe al atajar un certero cabezazo. En esa misma acción, el técnico Fernando Mira solicitó la revisión (tarjeta verde) en el FVS por un presunto empujón en el área, pero el árbitro central Nelson Salgado determinó que no existía falta.

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Antes del descanso, las llegadas continuaron. Al 42', Róchez advirtió con un disparo cruzado que rozó la meta. Sin embargo, la opción más clara ocurrió al 45': Meléndez le sirvió el balón en bandeja de plata a 'Camavinga' Núñez, quien, desde el corazón del área, mandó a volar su remate por encima del travesaño.

En el complemento llegó el festín visitante. La contundencia respaldó al Génesis con dos anotaciones en menos de dos minutos. "Camavinga" Núñez se reivindicó al asistir con precisión a Edwin Maldonado, quien definió de primera en el área chica para mandar a guardar el balón y vencer al guardameta.

Sin dar tiempo a la reacción canechera, en la siguiente jugada Alderete habilitó a Josman Figueroa, quien se perfiló y firmó el segundo gol de la noche, desmantelando los planes del equipo local.

Diez minutos más tarde, Juticalpa buscó el descuento. Barrios envió el balón a las redes, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar. Los de casa apretaron el acelerador y Mónico probó con un potente tiro de larga distancia que Balanta mandó al tiro de esquina con una gran estirada. No obstante, para sellar la victoria con broche de oro, Gabriel Araújo ejecutó un tiro libre magistral que se incrustó en el ángulo. Una auténtica joya del brasileño.

El tiempo se agotó para Juticalpa FC. Génesis le arrebató tres puntos clave y escaló a la quinta posición con 10 unidades, igualando a Motagua. Por su parte, el equipo canechero se hunde en la penúltima casilla con apenas 3 puntos. En la próxima jornada, Génesis visitará a Motagua en el Estadio Nacional, mientras que Juticalpa FC medirá fuerzas ante el Club Atlético Independiente de Siguatepeque.