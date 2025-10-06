'Patón' Mejía atiza contra Said tras el UPN-Olimpia: "Nos roban un partido"

Tegucigalpa, Honduras.

Sin embargo, uno de los que salió muy molesto por el arbitraje de Said Martínez fue German 'Patón' Mejía. El mediocampista no se mordió la lengua y, fiel a su estilo, aseguró que perjudicaron a 'Lobos' en Choluteca y que no ha sido la primera vez en el presente torneo.

Los leones terminaron jugando con uno menos en los últimos minutos por la expulsión del portero Andrés Salazar, quien tuvo participación ante la ausencia de un Edrick Menjívar convocado a la seleccion hondureña para los duelos eliminatorias contra Costa Rica y Haití.

En un partido atípico por el retraso de hasta dos horas por la constante lluvia, el Olimpia le logró dar vuelta al marcador y derrotó a a la UPNFM en el Estadio Emilio Williams (1-2) para consolidar su liderato en el Apertura 2025 de Liga Nacional.

"Yo soy Olimpia de corazón, pero el segundo gol hay una falta contra mí y ustedes (periodistas) se quedan callados, nos roban un partido y a Said no lo van castigar. Hoy por darte esta entrevista me pueden castigar, pero nos roban el partido", arremetió Patón Mejía ante los medios en las afueras del estadio.

"Pudimos quedar 1-1 o llevarnos los tres puntos, pero hay una falta contra mí en el segundo gol. Pero ustedes se quedan callados. La vez pasada nos pitan un penal contra Marathón y también se quedan callados todos. ¿Qué podemos hacer si un equipo humilde que trabaja toda la semana y te roban un punto contra un equipo grande?", insistió el exjugador de Olimpia.

"La vez pasada un penal contra Olancho y otro contra Marathón y ustedes se quedaron callados. Pero si estas jugadas se las hacen a Olimpia, Marathón, Motagua o España, todos hablan, pero con nosotros se quedan callados. Ninguno de esos cuatro grandes ocupa (ayuda) con esos pedazos de equipos que tienen”, añadió.

Para finalizar, el 'Patón' asegura que "nos han afectado, nosotros estuviéramos peleando la punta y todos lo saben. Tenemos un cuadrazo, le corremos a todos, lastimosamente nos han perjudicado los árbitros, uno a veces se queda callado, pero hay que decirlo también. Hoy Said se equivoca en el segundo gol".

German Mejía es consciente que por sus explosivas declaraciones podría ser sancionado por la Comisión de Disciplina. La UPN marcha como sexto en la clasificación con 16 unidades y mientras tanto se alistará para el siguiente encuentro en campo de Juticalpa el 18 de octubre por la jornada 14, tras el parón de selecciones.