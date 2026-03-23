Gerardo Ramos destapa lo que le ha sorprendido de Molina y adelanta otros amistosos

San Pedro Sula, Honduras.

Ramos es consciente que hay un sector importante que no quieren a la actual directiva de la FFH, pero también les mandó un mensaje directo.

El directivo no olvida lo sucedido en noviembre con la H, pero invita a todos los involucrados a darle la vuelta a la página. “Nosotros ya estamos con una nueva ilusión, ya estamos enfocados en el Mundial para el 2030 que es parte de los objetivos”, comentó ante los micrófonos de Diario Diez.

Luego de la salida de la Bicolor, nos encontramos a Gerardo Ramos, director de operaciones de la FFH, y muy amable se detuvo unos minutos para charlar amplio de lo que pasó con el proyecto de Rueda y de la planificación que tienen con el cuerpo técnico español.

Hay mucha expectativa con este nuevo proyecto de la Selección Nacional que está comandado por Francis Hernández y José Francisco Molina y la ambición de todos los amantes del fútbol en el país es que se cumplan los objetivos de ahora en adelante.

Por último, habló un poco de la gira que realizará el cuerpo técnico de Honduras , al finalizar la presente fecha FIFA y confirmó que ya se están ultimando los detalles para concretar los amistosos del cuadro patrio par el 6 y 9 de junio.

Hay mucho trabajo después del fracaso del proceso mundialista anterior, ¿así lo viven ustedes como FFH?

El fútbol no para. Después de un mal sabor de boca, pues hay que recomponerse y seguir adelante y ya se han hecho los movimientos, el presidente y el Comité Ejecutivo inmediatamente después de lo sucedido en noviembre comenzamos a planificar y ya ha ido tomando forma esa planificación, incorporamos a un director deportivo de muy alta experiencia, muy reconocido a nivel internacional. Bueno, fue el director deportivo de la Federación Española donde se consiguieron muchos logros, no es lo mismo esta federación que la española, lógicamente, pero viene con un plan de trabajo que estamos ejecutándolo, ya se consiguió el cuerpo técnico. Recuerden que en otros años, en este tiempo estábamos con un cuerpo técnico interino y viendo a ver qué pasaba, ahorita no, a los 2 meses de haber concluido la clasificatoria del proceso anterior ya teníamos director deportivo y a los 3 meses ya cuerpo técnico completo, todo español y con alta experiencia y trabajando para esta nueva ilusión que es el Mundial del 2030 y con toda la reorganización que se está haciendo, muestra de ello es ya por lo menos tener partido amistoso en Madrid, allí en el estadio de Leganés, una gestión de Francis y en la parte administrativa pues obviamente intervengo como siempre lo he hecho con todos los partidos anteriores.

Estamos ya por confirmar los dos partidos de junio previo al Mundial que ya estamos en las negociaciones finales y van a ser buenos encuentros y la Selección pues va a seguir teniendo buenos fogueos de cara a lo que viene el segundo semestre que ya en septiembre, octubre y noviembre pues tenemos ya la primera competencia oficial que es Nation League.

¿Aún duele levantarse y saber que no vamos a estar en el Mundial del 2026?

Claro que sí, no viéndome como empleado de la Federación, sino como hondureño. Yo antes de comenzar en este trabajo hace 15 años atrás era fanático de la Selección y los fracasos anteriores desde el 2000, desde 1982, todo lo que hubo, también lo sufrí y también sentí la felicidad cuando clasificamos al 2010 y ya como parte de esta Selección que clasificamos al Mundial de Brasil 2014. Obviamente en los tres procesos anteriores que no se nos han dado el resultado, con Pinto nos quedamos ahí por una diferencia de un gol, el repechaje fue difícil, el proceso del profesor Coito sí, un proceso que no funcionó bien desde el principio y este proceso no perdimos partidos, íbamos súper bien y tristemente solo se pierde un partido y quedamos fuera de este Mundial que era tan importante y tan cercano a nuestro país.

Pero si nos ponemos a ver el pasado en cualquier actividad que tengamos y si solo pasamos pensando en el pasado, pues no vamos a corregir ni vamos a avanzar. Nosotros ya estamos con una nueva ilusión, ya estamos enfocados en el Mundial para el 2030 que es parte de los objetivos. Es una planificación en todas las áreas, en todas las selecciones, en todas las categorías femeninas y masculinas, es una reingeniería, una nueva planificación, una nueva metodología y en eso estamos enfocados para comenzar a cosechar éxitos en todas las categorías y que las categorías menores se fortalezcan, las sub-20, las sub-17, porque dentro de 2 años ya cuando comencemos la clasificatoria muchos de estos jugadores van a poder ser parte de la Selección Mayor.

¿Qué me puede decir de la idea de la FFH con este cuerpo técnico?

Estamos comprometidos no solo ellos, está comprometido el presidente, secretario general, Comité Ejecutivo, todos los que trabajamos en la Federación porque no solo es lo que ustedes ven en un partido, atrás de todas las selecciones, atrás de la Federación, hay muchas personas que trabajan en diferentes áreas como una empresa, no solo son los jugadores, sino que hay muchos empleados que hacen muchas cosas, acuérdese que hay relaciones con Concacaf, con FIFA, hay administración, hay contabilidad, hay auditoría interna, hay mercadeo, multimedia, o sea, un montón de departamentos y la Federación no solo en la Selección Mayor.

¿Siente que ha cambiado la ilusión de la gente?

Hay de todo, hay gente que no nos puede ni ver, pero hay mucha gente que sí nos ha dado el apoyo, que saben que al final esto es un deporte, es un juego que nada por mucho que se haga en la parte administrativa o en la parte logística cambia un resultado porque son deportistas. Entonces sí hemos recibido mucho apoyo. Repito, no todo mundo comparte la opinión, siempre va a haber en esto del fútbol gente con opiniones adversas.

¿He sentido más apoyo de la gente que en otras ocasiones?

Lo que pasa es que todo mundo tiene sus intereses y todo mundo puede hablar y hasta decir que es verdad lo que están diciendo sin saber ni tener idea de cómo funciona una Federación. La Federación es una institución muy grande con mucho trabajo y bueno, te repito, ojalá la gente recupere la ilusión porque al final el fútbol es lo máximo que tenemos en el país, aparte de todas las cosas normales del país, la gente se sale de su día normal para seguir el fútbol, obvio, con malos ratos o con buenos ratos.

Gerardo, cuando dicen “fuera Gerardo, fuera Jorge Salomón”, ¿ustedes qué sienten?

Yo soy empleado de la Federación y el presidente es quien decide por mí sí estoy o no estoy. Obviamente, repito, mil personas pueden decir eso, pero sé que lo dicen sin saber y tal vez porque se sienten frustrados por resultados. Pero repito, la Federación no solo son partidos de fútbol, sino la Federación se maneja, si solo con que la Selección ganara, qué lindo fuera. Y obviamente nadie estaría más de 45 días, porque a las dos derrotas te cae todo el mundo encima y se va. Pero la Federación no solo es la selección mayor, es un engranaje bien grande, una estructura bien grande y hay muchas áreas que cubrir para que todas las selecciones, todas las categorías femeninas y masculinas puedan estar en la competencia.

Fernando, ¿cuándo y por qué se toma la determinación de dejar la escuela sudamericana para ser la europea?

No, son cosas que se hablaron, ahí no me compete, son cosas que hablaron en la Comisión de Selecciones, analizaron, aunque la gente dice que no, pero sí se analizó con técnicos y con gente que se dedica a esto y estuvieron viendo situaciones y analizaron mucho el cambio y por el idioma la Federación Española nos viene muy bien aparte en el mundo España tuvo un cambio hace muchísimos años y rearmaron toda el área de entrenadores y de todo y a ellos hemos visto el buen trabajo y los resultados que han obtenido y en el mundo hay muchos españoles trabajando en federaciones de fútbol, en equipos en Arabia Saudita que está invirtiendo mucho, en Qatar, en países que están invirtiendo mucho tienen españoles con su metodología trabajando. Esperemos que todo salga bien y de parte mía y de todos los que estamos en la Federación, vamos a darle el apoyo a estos entrenadores para que logremos obtener los resultados.

¿O sea, que se espera dar o es el objetivo que se dé un salto de calidad ya con esta nueva escuela europea?

Tres procesos clasificatorios, no logramos ir al Mundial. Entonces algo estamos haciendo que no nos ajusta para clasificar al Mundial. Era necesario hacer un cambio. Traer la imagen o el puesto de director deportivo que puede hablar con los técnicos y hablar cosas como entrenador porque lo es y lo sabe. En el caso nuestro sabemos bien la parte administrativa, operativa, logística y todo lo que quieran, pero no tenemos argumentos para decirle a un técnico “no llame a este, no llame al otro”. Aparte, aunque la gente sigue con eso y gente que tiene años en el fútbol sigue repitiendo lo mismo, aquí no se imponen jugadores. Yo tengo 15 años y jamás he impuesto un jugador, jamás. Si lo hicieron antes no sé, pero yo entré a trabajar con el presidente Callejas y a mí el presidente Callejas ni el abogado Hawit nunca me dijeron “trae a este jugador” o dile al técnico que traiga a este jugador. Él hacía las convocatorias, es más, hasta que ya iba a salir la convocatoria se daban cuenta el presidente o los de los equipos quiénes venían, pero yo jamás recibí una llamada, “llámate al jugador” o decirle al técnico que va este jugador. Esas son cosas que sí es posible que se hicieran en antaño. Pero lo repito, voy por 15 años de estar en la Federación y nunca lo he hecho y he estado con las selecciones.

¿Qué le ha sorprendido de Francis y de Molina?

La intensidad de trabajo que están aplicando. Están trabajando bien, me gusta porque a mí también me gusta trabajar bastante, no soy una persona pasiva y trabajar con gente así que estar al lado de ellos te exigen y vamos y platicamos y se hacen planes y vamos saliendo y vamos armando toda la planificación. Es una intensidad de trabajo que saben perfectamente bien lo que están haciendo.

Gerardo, esa gira era uno de los temas que estaban en mente porque después del partido ellos van a ir a Europa y Estados Unidos, ¿cuándo será?

Es que aprovechamos que ya estaban allá, no venir a América y volver a ir a Europa, sino que aprovechamos. Te repito, vamos a publicar cómo va a ser la gira, qué equipos y qué jugadores van a visitar, pero ellos se quedan, tienen que arreglar unos papeles personales para el tema de su residencia porque el de Francis no, pero sí los demás que vienen se les hizo traerlos rápido para arreglar lo de sus contratos y presentarlos y ahorita unos cuantos días arreglando papeleo que necesitan para tramitar residencia más lo de la gira. Entonces, ahí ya para junio van a poder conocer a todos los integrantes del cuerpo técnico de José Molina.

Lo último, nada más, los amistosos de junio, Gerardo.

Va a haber uno el seis y otro el nueve. Hay ya un montón de dichos, pero mientras no se firman contratos uno no puede decir nada. He tenido la confianza del presidente y del Comité Ejecutivo y de la misma Comisión de Selecciones que me dejan que yo haga los arreglos directamente, siempre les informo de todo, todas las áreas y a mí no me gusta decir nada hasta que no se tiene el contrato firmado por parte del presidente de la Federación y ahí ya publicamos. Pero que vamos a tener dos partidos amistosos en junio, vamos a tener dos partidos amistosos.