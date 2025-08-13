Gabriel Martínez impone nuevo récord hondureño en Juegos Panamericanos Júnior

Asunción, Paraguay.

El joven nadador hondureño Gabriel Martínez continúa estableciendo nuevos récords nacionales a nivel internacional demostrando que es un atleta élite con mucho potencial.

Martínez, quien ha dominado en el último año las pruebas nacionales en los 100 metros y participando a nivel internacional, volvió a poner el nombre en alto en Sudamérica.

El catracho clasificó a la final de los 50 metros libres en los Juegos Panamericanos Júnior desarrollados en Asunción, Paraguay. El nadador hondureño ganó su heat preliminar con un tiempo de 22.71 segundos. Deteniendo en ese momento el cronómetro, estableció un nuevo récord nacional.