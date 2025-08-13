Alberth Elis viajó a Portugal para incorporarse a su nuevo equipo.

Comayagua, Honduras.

El sueño de volver a militar en el fútbol extranjero será una realidad para el delantero hondureño Alberth Elis, quien este día tomó maletas para emprender una nueva experiencia fuera de casa.

Acompañado de sus padres, el atacante llegó al aeropuerto internacional de Palmerola, desde donde viajó con destino a Portugal, donde ya vivió sus mejores momentos de su carrera deportiva.

Vestido de camisa y pantalón negra, el jugador hondureño se dejó querer por los aficionados que le solicitaron una fotografía del recuerdo con la Panterita.

Mientras esperaba en el aeropuerto, Alberth Elis se encontró con el presidente de la Federación de Fútbol, Jorge Salomón, quien no desaprovechó la oportunidad para compartir con el atacante antes de viajar al viejo continente.

Cabe recordar que Alberth Elis aún tiene contrato por el resto del torneo con el Olimpia, pero con el visto bueno de la directiva merengue, el jugador emprendió este camino a Portugal para poder definir su nuevo destino en fútbol europeo.