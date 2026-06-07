Fórmula 1: Antonelli conquista Mónaco y amplía su ventaja

Mónaco, Francia.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Mónaco, el sexto del año, que se disputó este domingo en las calles del principado de la Costa Azul; donde el español Carlos Sainz (Williams) abandonó, accidentado -sin lamentar daños-, y su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó undécimo, logrando su mejor resultado del año. Antonelli, de 19 años, logró su quinta victoria en la F1, la quinta (seguida) del curso, al anotarse en el circuito urbano de Montecarlo una carrera alocada en su tramo final -con dos coches de seguridad, una interrupción con bandera roja y una resalida desde la parrilla, a falta de ocho vueltas- que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo y el francés Isack Hadjar (Red Bull), tercero.

En los números brindados por Sofascore, reflejaron el dominio de Antonelli en el Principado, el piloto italiano mantuvo un ritmo constante durante gran parte de la prueba, gestionó de manera eficiente los reinicios tras las interrupciones y evitó errores en un circuito donde cualquier mínima falla suele costar muy caro. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), que está siendo investigado, concluyó décimo, una posición que, de confirmarse, supondría el primer punto del año para la última escudería en entrar en el Mundial; en una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en decimoquinta posición. El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, por delante de los dos Racing Bulls, el del neozelandés Liam Lawson y el del sueco-británico Arvid Lindblad, una carrera con innumerables investigaciones y unas cuantas penalizaciones en carrera. El francés Pierre Gasly (Alpine) -compañero de Colapinto- fue séptimo; un puesto por delante del tailandés Alexander Albon, vecino de garajes de Sainz.