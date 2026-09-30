FIFA sanciona a equipo de la Liga Nacional y recibe duro bloqueo

San Pedro Sula, Honduras.

El Juticalpa FC enfrenta un nuevo problema fuera de las canchas. El equipo olanchano fue sancionado por la FIFA con una prohibición que le impedirá inscribir nuevos jugadores durante seis períodos de transferencias, una medida que representa un duro golpe para la planificación deportiva de la institución. De acuerdo con la información publicada este miércoles, el conjunto cane­chero acumula dos sanciones de tres períodos cada una, por lo que el bloqueo alcanza un total de seis ventanas de transferencias, equivalentes a tres años.

La medida está relacionada con obligaciones económicas pendientes que provocaron el bloqueo del club en la plataforma de registros de FIFA. La sanción significa que Juticalpa no podrá realizar nuevas inscripciones de futbolistas mientras permanezca vigente la prohibición. Esto incluye incorporaciones que el club pudiera intentar concretar tanto con jugadores nacionales como extranjeros. Las prohibiciones de registro son una de las medidas disciplinarias que puede imponer FIFA a los clubes. Cuando una institución recibe este tipo de castigo, queda impedida de registrar nuevos futbolistas durante el período establecido por el organismo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para Juticalpa, la noticia llega en un momento en el que el club necesita mantener la planificación de su plantilla para afrontar los próximos compromisos de la Liga Nacional. El problema tiene como origen compromisos económicos que el club no habría cumplido. En uno de los expedientes relacionados con la institución aparece una obligación pendiente con el futbolista colombiano Luis Orlando Hurtado Cuesta, situación que derivó en una prohibición de registro. En ese caso particular, la sanción contempla que el bloqueo puede levantarse una vez que el club cumpla con la obligación económica establecida y realice el procedimiento correspondiente ante FIFA.