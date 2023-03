Fenafuth responde tras señalamientos de madre de Keyrol Figueroa

El tema de Keyrol Figueroa sigue generando diversos comentarios luego que el hijo de Maynor decidió jugar con la Sub-17 de Estados Unidos y no con la selección de Honduras.

Sandra Norales, madre de Keyrol, encendió las redes sociales en las últimas horas al dejar mal parada a la Fenafuth ya que ellos nunca se interesaron realmente por el chico que destaca en las categorías menores del Liverpool.

“Pregúntele a la Federación de Honduras por qué Keyrol no está hoy allí. Nosotros lo preparamos para que un día estuviera allí y sin un solo costo y dinero de nadie más que de los deseos y sacrificios nuestros, y solo los pocos que nos conocen lo saben muy pero muy bien, gente que ha compartido en estos sacrificios y hasta nos han dado la mano. Si no está allí hoy no es por culpa nuestra. Dejen de hacer chistes de los sueños de los hijos, que deberían de admirar que tan largo hemos llegado como familia, todo lo que han dicho para perjudicar nuestro nombre no es verdad, ni somos traidores de patria porque uno busca solo lo mejor para los hijos”, fueron algunas de la palabra de la madre del joven.

Tras estas palabras, en la Fenafuth han salido al pasado y por intermedio de Daniel Uberti han respondido tras esos señalamientos.

“En su momento se hizo la aclaratoria, ellos como familia tomaron la decisión de que jugara para Estados Unidos y es respetable, nadie debe sentirse mal, es un tema familiar, si ellos consideran que les brindan más oportunidades, nadie se molesta”, indicó Uberti, quien se desempeña como coordinador de selecciones menores de Honduras.