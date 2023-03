Mamá de Keyrol se desahoga y revela por qué no jugó con Honduras

Nosotros lo preparamos para que un día estuviera allí y sin un solo costo y dinero de nadie más que de los deseos y sacrificios nuestros, y solo los pocos que nos conocen lo saben muy pero muy bien, gente que ha compartido en estos sacrificios y hasta nos han dado la mano. Si no está allí hoy no es por culpa nuestra. Dejen de hacer chistes de los sueños de los hijos, que deberían de admirar que tan largo hemos llegado como familia, todo lo que han dicho para perjudicar nuestro nombre no es verdad, ni somos traidores de patria porque uno busca solo lo mejor para los hijos.

Yo dije que en su momento voy a decir las cosas que debo decir, por ahora respaldaré los comentarios positivos que mis amigos y amigas cercanos y colegas de mi esposo, en vez de estarse burlando y poniendo negativas sobre mi hijo por lo que hoy no obtuvo y no tuvimos, y que estuvimos cerca, deberían de estar preocupando por las categorías menores de nuestra selección de Honduras. Pregúntele a la Federacion de Honduras por qué Keyrol no está hoy allí.

Yo solo quiero que mi hijo tenga lo que yo jamás tuve, oportunidades de ese tipo, él lo único que quiere es jugar al fútbol, como todos, aquí no hay dinero de por medio que le paguen como que digan que nos fuimos por plata, nos fuimos porque nunca le dieron importancia, porque hay que hacer miles de pruebas primero antes de entrar a le selección Nacional, porque cuesta un mundo, y que aquí preguntas ¿quién es Keyrol? el hijo de no lo conocen, aparte no saben dónde juega y que tenií que hacer una prueba en la Florida.

Primero, pagando un pasaje super costoso cuando su referencia lo avala. Deberían de estar alegres mas bien que este vende patria que hoy lo tratan todos, a él y a su papá, orgullosamente hoy se conoce Honduras por él, el hondureño que se destacó y colaboró con los demás compañeros a clasificarse a un mundial y es hondureño.

Tampoco nos fuimos porque humillaron feo a su padre como creen y vaya qué mal por los 20 años de carrera extraordinaria que tuvo, solo se le recuerda por lo último que hizo, cosa que ni Keyrol se acuerda, es más ahora lo sabe gracias a ustedes. Simplemente porque otro le dio la oportunidad, porque él siempre me preguntó cuándo lo iban a llamar.

Las cosas como son, no cuestionen a Keyrol, pregúntenle a los demás. Aquí no tiene que ver, se nacionalizó americano por Maynor, Keyrol es hondureno de nacimiento, británico gracias a los sacrificios, fríos que aguantó su papá trabajando sin saber un pedo de inglás y la labor de su madre que hizo todo para lograr el objetivo. Americanos gracias a su abuela materna que emigró desde el 99 a la USA a quemarse las manos en una cocinas mexicanas y cruzar calles a niños de escuela, y me le dicen ‘niño de cuna de oro’, entre otras cosas, paren ya la burla, que lo único que hacemos es buscar algo mejor, que como padres no fuimos ni tuvimos.

Si creen que es todo, esto solo es el 5% de todo lo que tengo que decir. Agradezco tomar lo positivo de todo para lograr objetivos en nuestro país, que vaya que falta hacer todo eso. Tenemos tanto talento que lo botamos por no usar las cosas de la mejor manera, el resto a su tiempo lo comentaré.

Justicia es Justicia, hoy hablo por mi hijo, por los hijos de mis amigos que están tambien en el deporte, por los los Twis que un día tomarán la decisión a quién representar, y por los otros emigrantes que algún día tendrá una oportunidad. ¿Saben cuántos hondureño hay en las academias de USA de doble pasaporte que de gratis se le están formando a Honduras? y sus papás pagan por su formación en las academias americanas y que nadie sabe nada de ellos alrededor de Estados Unidos... allí tienen respuesta.

Y por último voy a decir una cosa más, quiero aclararle a todo el mundo que Keyrol no está en la academia del Liverpool gracias a su padre, sino que por su propio mérito él llegó a la academia cuando él tenía cinco años y después, cuando tuvo 12 años de edad.

Hasta hace dos años y medio antes de la pandemia en la academia de Liverpool se dieron cuenta que era hijo de un futbolista hondureño que se llamaba Maynor Figueroa porque fue por primera vez a una reunión de progreso de jugador. Tuve siempre ese cuidado de que nadie supiera para que después no dijeran que él estaba allí gracias a él. Está allí porque demostró que tiene talento, porque lo demostró, y no por influencia de nadie. Él se lo ganó con mucho trabajo y sacrificios que nadie se imagina, ahora sí, les pido que hablen todo lo que quieran... deje al un soñador soñar y poner su nombre donde lo quiera poner. Gracias”.