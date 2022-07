Fabián Coito habla del fracaso de Honduras, su nueva etapa en Alajuelense y alaba a Alex López

Cuidadaso, limitado y absteniéndose a opinar de temas fuera de su interés personal, Fabián Coito habló sobre su pasado con la Selección de Honduras la cual “fue muy linda, pero ya no quiere volver atrás”.

Caracteristicas que más destaca de Alex López

“Su visión, capacidad para conectar con los delanteros, cuenta con muy buena pegada y tiene precisión, se siente cómodo con el balón. Hay que aprovechar al máximo su juego”.

También cuenta con el hondureño Bryan Félix

“Ayer (miércoles) jugó, por eso te digo, cuento con él, por supuesto. Jugó los últimos minutos. Es un jugador de banda,muy potente, buena zurda y tiene mucho para crecer y mejorar”.

¿Considera fracaso que Honduras no clasificara al Mundial?

“No, es un resultado a una gestión y rendimiento que no fue el esperado, podría haber sido mejor, pero clasificar a un mundial no es nada fácil, hay que alinear una serie de cosas, trabajar en la formación de futbolistas, así como en el torneo de liga, etc. Honduras tuvo una floja eliminatoria y quedó fuera, pero más que quedarse con eso hay que ver en qué se falló y cambiarlo.

Esto no es un tema de nombres, es un tema de trabajo, de gestión, de infraestructura. En Honduras se apunta siempre a nombres como si el cambio de personas fueran a solucionar el tema, esto es más de fondo y cómo encarar el fútbol profesional en el año 2022.

- Se procedió a consultarle algo sobre su etapa como DT de Honduras y Coito interrumpió -

“No, ya pasó, para mí ya... fue una etapa lindisíma pero ya no quiero volver a atrás, es parte del pasado. Hice todo lo posible, me consta también de los que trabajaron a mi alrededor, pero es algo de que no quiero volver a atrás porque de nada sirve. Hay un nuevo entrenador, nuevo proceso y hay que verlo con optimismo”.

¿Qué debe hacer Honduras para volver a Mundial?

“No soy yo el encargado, Honduras tiene una génetica de futbolistas muy buena, pero el fútbol requiere de una formación, profesionalismo y capacitación, lo dije siempre pero no voy a volver a decirlo. Desde afuera sería muy fácil opinar”.

¿Ve bien la llegada de Diego Vázquez como técnico de la Selección?

“No soy quien para opinar de ese tema, no juzgo para nada la llegada de nadie”.