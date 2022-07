Melissa Pastrana se siente marginada del arbitraje en Honduras y hace señalamientos

Defiende a Héctor Rodríguez por la expulsión del gremio tras irse a pitar a Estados Unidos; pero dice que ahora ya no estará en primera fila protestando, pues a ella no se le ha defendido en este ente.

Pastrana viene de pitar las semifinales del Premundial Femenino de Concacaf en México y estar en el VAR en la gran final. No está considerada para este Torneo Apertura 2022, dice que no ha realizado sus pruebas y habla de la fecha para su retiro.

¿Qué experiencia le dejó el Premundial de Concacaf?

Nos fue muy bien, gracias a Dios. Estuvo también Shirley Perelló y Lourdes Noriega. Estuvimos juntos en las semifinales entre Canadá y Jamaica, en el primer partido solo Lourdes estuvo conmigo, todo fue excelente llegando a participar en la final en la cabina de VAR. Fue un torneo muy bendecido ya que no tenía participación en Honduras, no estaba dirigiendo; llegué a este torneo sin estar dirigiendo un tan solo partido localmente, sí estuve en las eliminatorias de Concacaf, pero solo era uno o dos partidos por mes, al final simplemente fue un torneo bendecido a pesar de las adversidades, el resultado fue positivo y me permite continuar con el proceso mundialista y asegurar ese boleto a Nueva Zelanda y Australia 2023.

¿Cómo se sintieron pitar juntas con Shirley y Lourdes Noriega que han puesto en alto el nombre de Honduras?

Ya con Shirley es una amistad de años en diferentes competencias, trabajamos más afuera juntas que en casa, pero la verdad que la relación... ya nos conocemos, Shirley conoce mis expresiones cuando algo no me gusta, sin necesidad de preguntarme, ella me dice. Solo nos faltaba incorporar a Lourdes y la hicimos sentir cómoda, es una asistente que no tiene muchos años de experiencia, ni en el panel FIFA, apenas va en su segundo año. Internacionalmente le ha ido muy bien, ha seguido consejos para seguir mejorando. El trio ha sido excelente, Lourdes ha aportado al grupo y es un trío muy sólido.

¿Vemos muchas más mujeres en el arbitraje; se considera la mentora ya que cada vez vemos más y a quién mira de sucesora?

No he tenido el gusto de conocer a todas las muchachas a nivel nacional, sé que hay un buen grupo en la zona norte más que en la zona centro y sur. Sí he compartido con Vivian Herrera que es FIFA, además con las compañeras de Tegucigalpa. No puedo hablar de sucesora porque no sé cuál es el trabajo de la Comisión de Arbitraje en el femenino, no sé quién traerá más logros a Honduras. Espero que la me suceda me supere y pueda llegar más lejos que yo. Siempre con el trabajo dentro de la cancha, no yéndose por las ramas, sino ganándose las participaciones dentro de la cancha. Cuando me retire sabré quienes son las compañeras.

Para nosotras las mujeres es complicado mantener una carrera porque está la familia de por medio, el estudio, el hogar y sobre todo que tenemos el estereotipo donde se espera que la mujer solo sea ama de casa, no se desarrolla, hay muchas dificultades y viene un número importante de árbitras. Ya después de mi retiro quiero ser instructora y formadora de árbitras para seguir representando a mí país.

¿Cómo es posible que una árbitra cómo usted tenga más participación a nivel internacional que nacional; qué hay detrás de eso?

Nosotros los árbitros vivimos del juego tras juego y no hablo de la parte económica, sino que necesitamos ese ritmo, nivel de competencia para afianzar conocimiento, potenciar habilidades dentro de la cancha. Fue un desafío muy grande, me he sentido desde el año pasado a la fecha más frustración con eso del proceso mundialista, me he sentido rezagada en comparación con otras compañeras a nivel Mundial que se les apoya que fin de semana a fin de semana tienen partidos. Lo que bien se aprende no se olvida, tuve la oportunidad de estar en el Premundial Sub-20 de Honduras como árbitro VAR que lo aproveché en la parte física, sino que el instructor de CONCACAF que es de los mejores a nivel de FIFA, me permitió participar en los entrenos en cancha, esto fue ir recordando lo que tengo qué hacer.

Es frustrante estar esperando el apoyo y no saber por qué no se me quiere apoyar, no saber por qué no soy considerada una árbitra élite en Honduras como lo soy considerada a nivel internacional, pero son respuestas que no las puedo dar porque no conozco los motivos.