Esto dijo Luis Alvarado tras el empate de Honduras ante Corea del Sur

“Se jugó muy bien, la verdad es que estoy muy orgulloso de mis jugadores, siempre supe que estos 21 guerreros no me iban a defraudar y hoy no fue la excepción. Han hecho un gran partido y estoy muy orgulloso de ellos”, dijo el entrenador Luis Alvarado tras el partido.

Respecto a jugar con uno menos casi todo el encuentro y aún así lograr sumar, Alvarado se refirió al cotejo como “durísimo, si jugar once contra once es muy difícil ante rivales de esta categoría no digamos con diez; en el primer juego no se nos dio el valor que debimos merecer, aunque se perdió, y ahora Gambia demostró que no es cualquier rival, ya que es muy fuerte”.