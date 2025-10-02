Estados Unidos sorprende con goleada y clasifica a octavos del Mundial Sub-20

Chile.

Estados Unidos enlazó este jueves su segunda victoria en el Mundial Sub-20, por 3-0 sobre Francia, y con 6 puntos de 6 posibles anticipó su clasificación a los octavos de final desde el Grupo E, cuya segunda jornada cerró en Rancagua con paliza de Sudáfrica 5-0 sobre Nueva Caledonia.

Estados Unidos vapuleó a Nueva Caledonia en el debut por 9-1 y Francia batió por 2-1 a Sudáfrica.

Abrió hoy el marcador Zavier Gozo en el minuto 85, amplió Brooklyn Raines en el 88 y sentenció Marcos Zambrano en el minuto 92.

Estados Unidos lo intentó más, mostró mayor seguridad en ataque y creando peligro por las bandas, pero sin llegar a incomodar a la defensa francesa y mucho menos al guardameta Lisandru Olmeta, que apenas tuvo que aparecer en los primeros 45 minutos.

En el área contraria, el portero estadounidense Adam Beaudry tuvo un partido destacado.