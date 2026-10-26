España se lleva todo: Luis de la Fuente gana el premio al Mejor Entrenador del Mundo

Londres, Inglaterra.

El seleccionador español Luis de la Fuente se hizo este lunes con el trofeo al mejor entrenador de la temporada pasada en la gala del Balón de Oro. De la Fuente dirigió a España a la conquista de la Copa del Mundo, encajando un solo gol por el camino y batiendo a algunas de las mejores selecciones del mundo, incluyendo a Argentina, la vigente campeona, en la final. El técnico español es el tercer galardonado con este premio después de Carlo Ancelotti, en 2024, y Luis Enrique, en 2025. Ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez.

🏆 Luis de la Fuente, 𝗠𝗘𝗝𝗢𝗥 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢.⭐️ Tras bordar la segunda estrella en la camiseta de todos, consigue el @ballondor.❤️ 𝗘𝗻𝗵𝗼𝗿𝗮𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮, míster.#BallonDor https://t.co/6xiU321cga — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 26, 2026

"Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí. Este premio no es individual, lo entiendo como un colectivo. Un premio de muchos jugadores de los que están aquí. Es un privilegio entrenaros. Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo", dijo De la Fuente, que también agradeció a la Federación Española la "confianza, tranquilidad y seguridad". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Se ha impuesto en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal, Luis Enrique, del Paris Saint Germain, Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.

Pere Romeu, mejor entrenador femenino

El español Pere Romeu, del Barcelona, fue galardonado este lunes con el premio Johan Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada de un equipo femenino. Romeu ganó el triplete, con la Liga Española, la Copa de la Reina, la Liga de Campeones, además de la Supercopa de España.

PERE ROMEU IS THE WOMEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/XbAgHn6h0r — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026