¡Haaland ON-FIRE! El City cumple en la Premier y avisa al Bayern

El triunfo del City , que el miércoles pretende cerrar su pase a las semifinales de la ‘Champions’, llegó casi por inercia. No hizo grandes rotaciones Guardiola, que afrontó el duelo con la exigencia que merece el momento y la concentración necesaria.

No era un buen momento para frenar la crisis y evitar la cuarta derrota consecutiva para los ‘foxes’ en el día que Jamier Vardy hizo historia en el club. El delantero se convirtió en el primer jugador en la historia del Leicester en alcanzar los 300 partidos en la Premier League.

A los cinco minutos ya tenía ventaja el campeón porque John Stones, desde la frontal, ejecutó un estupendo disparo que superó a Daniel Iversen. El central recogió un balón cabeceado por Rodri dentro del área tras un duelo aéreo con Vardy.

El segundo no tardó mucho más. En el once, Wilfred Ndidi dio con la mano a la pelota en un cruce con Jack Grealish. El penalti, advertido por el VAR, lo ejecutó Haaland, que firmó el tercero de su equipo en el 25, al efectuar un desmarque que facilitó el pase de Kevin De Bruyne. No falló el escandinavo en el mano a mano con Iversen.

Treinta y dos goles en la Premier acumula Haaland, que fue sustituido en el descanso, igual que Stones. Los resguardó Guardiola igual que a Rodri, que en el 53 dejó su sitio a Kalvin Phillips y a Kevin De Bruyne, sustituido a la hora de juego.

Nada tuvo que ver el choque tras el intermedio. El duelo se sosegó porque el City levantó el pie del acelerador aunque pudo alcanzar la goleada si Riyad Mahrez, a la hora de juego, hubiera acertado a batir a Iversen, que respondió a la perfección.