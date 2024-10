Jhon Jairo López revela cómo se dio su llegada a Génesis; ¿qué dijo de Tilguath?

El fútbol es así, de sorpresas todos los días. Al único equipo que no le pude ganar estando con la Real Sociedad fue a Génesis, lo máximo que le pude sacar fue un empate en Comayagua, pero sufriendo. Es un equipo que siempre me la puso difícil, el profe tiene una extraordinaria estrategia y bueno, hoy estamos acá tratando de ayudar.

Me imagino, todo eso sirve. Creo que en el fútbol, el estar uno vigente en las redes, eso recala a nivel de dirigencia y afición; y bueno, igualmente ya tengo un recorrido acá, varios equipos en los que he estado. Es más fácil en pleno torneo en fecha 11, traer a un técnico que conoce el entorno del fútbol hondureno y varios jugadores con los que he tenido buena relación como Mario Martínez, Canales, Muma; ya cuando los conoces, al presidente le da menos temor de contratar una persona que no conoce el entorno.

El fútbol es muy cambiante, lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Hace unos tres meses y medio, era la revelación, un equipo donde difícilmente le pasaban por encima. Conozco la plantilla, de los jugadores, el entorno de la institución. No se les puede olvidar todo lo bueno que hicieron y en base a eso me apoye, creo que hay un buen plantel y por eso asumí el reto.

Estaba en Cali, cuando se dio la posibilidad, pero nosotros estuvimos atentos. Había un interés, pero siempre estaba el equipo en manos del profe, tengo muy buena relación con muchos presidentes de los clubes, no solamente acá y bueno pues se dio este momento de los no resultados, me hablaron y les dije que estaba dispuesto. Ya había conversaciones entre el presidente y cuerpo técnico, pues está el temor del descenso, se dio rápido y yo dije que sí.

Contento, motivado de asumir este nuevo reto. Sabemos la posición donde está el equipo, pero bueno creo que hay un buen plantel, un trabajo previo que ha dejado el profe Tilguath , porque nadie le puede desconocer todas las bondades y todo lo que hizo en estos dos años tanto en el Ascenso como clasificarlo a dos liguillas e ir a dos semifinales; eso no es un dato menor, la gente tiene que reconocer eso, por que lo que dejo aca sera muy importante, el tiempo le dará la razón. Soy de los primeros que reconozco esto, porque lo enfrente, lo viví, lo sufrí, sé la capacidad de él; lastimosamente así es el fútbol y lo sabe. A mi me ha tocado sufrir aca en Honduras y bueno esta es la dinámica, sabemos donde estamos, pero creo que en base a eso nos vamos apoyar al trabajo que él ha dejado. Ayer vi el partido y ese triunfo fue muy importante y esperemos que con mi aporte se pueda sumar a este proyecto.

Dos semanas para preparar el partido contra Lobos, ¿cómo lo visualiza?

Cuando llegué a la Real Sociedad solo tuve un entrenamiento y medio y el equipo ganó cinco partidos seguidos y era líder hasta la fecha 5 del año que estuve en la Real Sociedad. Esto es muy complejo, uno como técnico quisiera tener muchos días, jugadores, pero hoy es lo que demanda el fútbol y bueno más eso, el trabajo que tiene previo el equipo y han dejado muy buenas enseñanzas el cuerpo técnico anterior. Creo que dos semanas es un buen momento para poder ir cambiando cosas.

¿Por qué cree que se dio este bajón en Génesis?

El fútbol es muy fácil cambiar de la noche a la mañana, de bueno pasar a malo. Esto a mi no me extraña, encadenaron dos o tres resultados negativos y a partir de ahí el equipo no se había encontrado. He conocido equipos con jugadores de experiencia, pero repito, una cosa es jugar con y sin presión, no es fácil, lo del tema mental es muy complejo. Los rivales aprovechan el mal momento del equipo y empiezan a atacar por esas debilidades.

No es el único equipo que le pasa, mira al Olimpia, en las primeras fechas quería despedazar al profe Troglio, jugadores, y ahorita que dicen que es el favorito otra vez. Es lo que digo, lo que es verdad hoy, mañana es mentira en el fútbol y seguramente con Genesis pasara lo mismo y vamos a salir de este bache y hoy por lo menos esta ese respiro de amanecer no de último. Esto es de resultados a nosotros nos contratan por buenos y nos sacan por malos y la gente se olvida rápido de lo que uno hizo, de lo que hizo Tilguath era idolo, refrenete e Comayagua, hoy ya no sirve y esto no es la realidad, me da tristeza que la gente no reconozca lo que ha pasado anteriormente.

Ya tiene un descenso en su currículum, ¿por qué darle la oportunidad a Jhon Jairo?

No conozco al entrenador que no haya tenido un tropiezo, la gran mayoría de comentarios son positivos hacia mi persona. He tomado proyectos en situaciones precarias, a Platense lo tomé en una situación muy complicada y los sacamos adelante, Real Sociedad lo mismo disputando descenso y después de años de no clasificar a la liguilla los metimos, el equipo terminó como con 48 puntos y salvándose del descenso, seis fechas antes.

En Honduras del Progreso tuvimos dos años, un año y medio bien y el otro regular y lo del descenso, es de parte y parte, ahí teníamos un equipo demasiado joven, pude debutar a 13 jugadores, no me arrepiento de nada, creo que he sido un profesional. Si llevo cinco años seguidos, cuatro profesionales en Honduras, no creo que sean por malos comentarios, por algo estoy acá, alguna cosa buena tengo que tener, es una profesión de gustos. Troglio es campeón de como seis o siete torneos y en las redes se habla mal del profe, que no sirve y es el campeón.