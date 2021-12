‘Bolillo‘ Gómez: “A Maynor todavía lo necesito”

La verdad que a mí sí me gusta y me interesa mucho toda la opinión de ellos, inclusive de todo el país, pero de técnicos porque te ayudan mucho con la idiosincrasia y conocimiento del futbolista hondureño. Estamos trabajando en un proceso para el Mundial 2026 y vine a reunirme con ellos . Después tendremos más conversatorios y de seguir hablando de fútbol porque para mí es de agrado poder hablar con gente del fútbol.

¿Hay esperanza, cree en los milagros en la presente eliminatoria?

Yo soy un hombre de fe y de verdad es muy difícil por lo que se está viviendo, pero nunca voy a dejar de entregarme para ganar, estoy trabajando para ganar el próximo partido, hay formas. No hay que ganar por ganar, hay que tener argumentos para trabajar esto que queda de eliminatoria. Si no se fue al Mundial es de hacer un papel digno o que se dé algo que vaya cambiando. Yo también le he dicho a la afición que estamos en crisis brava, que estamos sufriendo y no sé hasta cuándo, ya que de las crisis no se sale de un día para otro. Entonces, vamos a tener que aguantar duro porque si ganamos todos los partidos, por ahí y peleamos un cuarto puesto.

La gente volvió a creer con su llegada, pero todo se cayó al perder siendo superior ante Panamá y Costa Rica.

Claro. No sé cuál será el pensamiento de los muchachos, pues también en la eliminatoria pasada se perdió en los últimos minutos. En Panamá también lo viví y empezamos a corregir, ahora hay que buscar por dónde es el camino, porque hay buenos jugadores y porque el último puesto no es el de Honduras.

¿Qué siente al ver a la Selección en el último puesto?

Venir aquí era un deseo muy grande que tenía. Yo lo sentía con Panamá, diciendo los hondureños juegan muy bien, los hondureños tienen buen fútbol. Siento mucha tristeza después de estos dos partidos, siento que ha sido de las cosas más duras en mi carrera.

¿Cómo quedó después de esas derrotas?

Me mató, pero no me morí (risas); pero si quedé muy mal, resentido, y todavía lo pienso, no había por qué. Cuando gane uno va a superar estas cosas, vamos a tener que mejorar mucho.