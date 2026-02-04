Endrick se luce otra vez: así fue su nuevo golazo y el Lyon avanza en la Copa

París, Francia.

Sigue brillando. El brasileño Endrick continúa con su buena racha en Francia y este miércoles, ha marcado un nuevo gol, uno que le permitió al Olympique Lyon avanzar a los cuartos de final de la Copa local.

El juvenil sudamericano alcanzó cinco tantos en cinco partidos desde su cesión por parte del Real Madrid. La anotación de este día le dio la clasificación al Lyon.

Con 0-0 en el marcador del estado OL de Lyon hasta el minuto 80 frente al Laval, de Ligue 2, en ese momento anotó Endrick la diana de la victoria de su equipo, que logró el 2-0 por medio de Afonso Moreira en los instantes finales para seguir en la Copa de Francia, al igual que el Marsella, el Reims, el Lorient, el Toulouse, el Niza y el Lens; el París FC cayó eliminado tras caer por 2-0 por el Lorient.