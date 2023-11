Hora y dónde ver el Olancho-Motagua: Diego, a iniciar con pie derecho

“En cuatro torneos hay muchos movimientos en el club, algunos ya los conocía de la Selección y otros los he visto en otros clubes, pero ahora toca trabajar con ellos y dar alegría a la afición. La realidad es que vamos a tratar de que esto varíe y que busquemos sacar la llave contra Olancho FC y llegar a las semis”, sentenció.

No dudó en destacar que hay mucha diferencia de su último campeonato al frente de Motagua con el presente, que fue armado por los exentrenadores Ninrod Medina y César Vigevani.

Sobre el enfrentamiento contra los olanchanos, destacó: “En esta etapa no hay ventaja para llegar a semifinal, por ello solamente pensamos en Potros, que tiene buen equipo y bien dirigido; pero confiamos en nuestro plantel para lograr el pase”.

ANTE EL EX

Agustín Auzmendi, delantero argentino del Motagua, se presenta ante el Olancho FC, club donde brilló durante una temporada en la Liga Nacional. Estaba entre las dudas para este compromiso debido a que salió con algunas molestias en el partido del pasado sábado ante el Victoria, pero ya está listo.

“La verdad me he recuperado bien, una molestia muscular que gracias a Dios no ha sido nada grave, estoy contento por poder estar de nuevo”, comentó.

“Ahora ya no cambian los planes, cambió el sábado después del partido ante Victoria. Estaba la decepción y la tristeza de no haber podido conseguir el boleto directo a semifinales, pero, bueno, ahora sabemos que son dos partidos más, son dos juegos muy duros. Olancho es un gran rival, un gran equipo que en su cancha se hace muy duro, pero iremos a buscar el triunfo”.