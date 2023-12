Pablo Soda y el sacrificio que le ha tocado hacer jugando en Olancho FC

Tras ver lo que hemos hecho como equipo yo me visualizó ganándolo y disfrutando con mis compañeros; sin embargo, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, así que mañana tenemos una final.

Ya hablando sobre ti ¿qué te ha parecido el fútbol hondureño?

La verdad que es un fútbol muy competitivo, conocí lugares muy lindos del país, las aficiones son muy apasionadas. Me gustó mucho que la gente de Olancho me ha tratado muy bien en la calle, esas acciones son las que más motivado me tienen para devolverle con alegría todo el cariño.

¿Qué momentos no olvidas de esta de experiencia?

Pues aparte de lo futbolístico, me quedo con la nobleza de las personas. Tengo unos vecinos que se hicieron muy amigos míos.

¿Qué jugadores destacas de los que has enfrentado?

Todos los equipos tienen grandes jugadores, por ejemplo, el portero argentino Matías Quintero y el defensor de Olimpia que tiene mucha experiencia, Brayan Beckeles, son muy complicados de enfrentar.

¿En qué estadio te sentiste con mayor presión?

Me gustó mucho jugar de local ante nuestra gente, pero en los estadios que visitábamos, el que más ambiente miré fue el de Marathón, fue agradable.

Recuerdo que iniciando la temporada arrancaste con goles y asistiendo pero luego te fuiste apagando ¿qué pasó?

Son rachas y también me tocó jugar varios partidos por fuera acompañando al delantero, pero sigo trabajando para que los goles vuelvan así como en el inicio del torneo.

Las liguillas son otro campeonato, ¿así lo crees en cuanto a tu momento goleador?

Al inicio me costó bastantes estar lejos de mi familia, nació mi hijo y todavía no lo conozco. Todas esas cosas influyen, pero el grupo humano que hay me ayudó para seguir estando fuerte y como me dijiste las liguillas son otra cosa, por lo tanto, estamos mentalizados en mañana.

¿Se vienen goles ante Motagua por parte de Pablo Soda?

Dios quiera porque trabajamos para eso. Lo más importante es que el equipo salga adelante y si puede ser con un gol mío sería mejor.