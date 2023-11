Diego Vázquez: “Iba a convocar a Rougier a la ‘H’ y casi me cuelgan”

Tegucigalpa, Honduras.

El nuevo técnico del Motagua, Diego Martín Vázquez Castro, dirigió el martes su segundo entrenamiento con los azules muy ilusionado. El argentino cuenta la experiencia que ha vivido al volver a encontrarse con viejos amigos y revela lo que hizo que le diera el sí a la dirigencia de las Águilas. El sudamericano, como extécnico de la Selección de Honduras, habla abiertamente de la controversial e hipotética convocatoria del portero Jonathan Rougier, quien es elegible para un llamado, ya que el estelar, Edrick Menjívar, está suspendido. Diego, además, se refirió a la polémica que vivió con Luis Palma, a quien felicitó por su gran trabajo en el Celtic de Escocia.

‘La Barbie’ no se descarta para pelearle el título al Olimpia, equipo del que manifestó que fue muy grande la diferencia de puntos que le sacó a los demás rivales. Dice que en esta etapa de liguilla “es otro torneo” y cualquier cosa puede pasar. Diego afirmó que el jugador que elija para ser titular debe demostrar que está en un equipo grande. --LA ENTREVISTA CON DIEGO VÁZQUEZ-- ¿Cómo tomas este retorno al equipo? Bien, contento, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, de estar acá en Motagua que tanto tiempo que hemos estado, como jugador, de técnico, y con mucha ilusión de hacer las cosas bien, de aportar al equipo, no solo lo mío, sino también de mi cuerpo técnico. De mejorar, de aportar y comenzar a construir cosas. ¿Cómo se da tu llegada? Me llamó Edy Atala, después hablé con Emilio Izaguirre, después con toda la junta directiva, Julio Gutiérrez, con Javier Atala, y en realidad siempre ha estado en contacto con ellos, siempre he tenido buena relación y a partir de allí me llamaron, nos pusimos de acuerdo rápido. ¿Te costó? No me pudo costar, para nada. La verdad que vivimos cosas muy lindas acá en toda mi etapa de jugador y de técnico; le tengo mucho cariño a toda la gente que trabaja en Motagua y no me costó para nada. ¿Tuviste otras ofertas? Concretamente estando en Puntarenas sí tuve, pero estaba con contrato, no era el momento, pero ahora estamos en Motagua. No me gustaría decir qué equipo porque hubo un club de Guatemala y uno no sabe qué pasará en el futuro, por respeto porque confían en tu palabra.

¿Qué te pidió la directiva? Prácticamente nada en particular, establecer los objetivos, crecer, mejorar, hay detalles que no estaban bien, que estaban desordenados para nuestro gusto como cuerpo técnico. Tampoco me gusta hablar mal del cuerpo técnico que estaba porque me parece cobarde hacerlo cuando alguien se va, ya está, ya se fue y cada uno ve las cosas a su manera y es muy respetable. Nosotros nos fuimos y nos tocará irnos en el futuro, igual me pasó en el otro equipo y en la Selección y es de cobardes echarles la culpa, no, hay que darle para adelante, trabajar, eso le dije a los jugadores, les dije que no íbamos a hablar mal de nadie ni darles excusas. ¿Qué se te puede exigir cuando tienes a la vuelta de la esquina el primer partido de repechaje frente al Olancho? La palabra de mayor exigencia la ponemos nosotros mismos, si queremos mejorar, crecer, de hacer las cosas bien y eso no está en duda. Esa es la obligación que tenemos, siempre lo hemos hecho y bueno, ahora más. Estos dos días he dormido poco viendo partidos, de estar bien al tanto porque el tiempo es bastante corto y siempre nos gusta dar lo mejor. ¿Qué te ha ocupado de lo que has visto y cómo has encontrado al equipo? Es que tengo un entrenamiento, solo un día, es muy poco. Vimos el partido del sábado ante Victoria, también el anterior, los de Concacaf ante Saprissa e Independiente, siempre tenemos el conocimiento de todos los jugadores porque estuve con ellos y a partir de allí comenzamos a construir cosas y trabajar en lo que queremos.

¿Se puede sacar esto adelante? Lógico, uno siempre es positivo, siempre piensa que todo irá bien, lo que no sé lo aprendo, ese es el camino y la mentalidad que tenemos. Vamos por esa ruta. ¿Quiénes te acompañarán? Ninrod Medina es una persona importante para nosotros, vamos a ver, en este torneo no, será en el próximo, en el futuro, por ahora estará el Pato Negreira y Júnior Izaguirre, igual los que estaban trabajando, el chico de los videos y toda la estructura de las reservas que está Jocón Reyes, Luis Guiribaldi, El Nene Obando. Te has encontrado con algunos jugadores lesionados, ¿con cuántas bajas llegarán? Hay un par de bajas por amarillas y otros lesionados, pero eso pasa en todos los equipos. Tienen que aprovechar los que tienen la oportunidad, para eso hay un plantel grande de 27 jugadores más los que están en reservas. El que le toque jugar siempre tiene que estar al máximo; esta camiseta siempre te exige estar al máximo de un equipo grande, entonces, tienen que estar bien para demostrar que están para jugar en Motagua. ¿Qué has visto del Olancho FC? Es un equipo que está bien, tienen buenos jugadores, acostumbrado a este tipo de partidos, está bien dirigidos, ha hecho buen torneo, cerraron bien y como todos los partidos de repechaje de la liguilla van a ser complejos, pero Motagua también hizo las cosas bien, no todo es malo porque quedó en esa posición, si bien dejó escapar el segundo lugar, dejó estas posibilidades.

¿Hablando de jerarquía, ves a este plantel que tiene Motagua para pelear un título a Marathón y Olimpia? Nosotros vamos paso a paso siempre, lo hemos manejado así siempre, lo que tenemos ahora es el partido del jueves, después el del domingo y estamos pensando solo en eso. Es la única manera de crecer, lo he dicho siempre, para subir una montaña debés de dar firme el próximo paso y estamos enfocados en eso. ¿Cuándo te fuiste de Motagua, pensaste que no volverías? No, mirá, cuando uno se va siempre tiene nostalgia, tiene recuerdos de como fue el proceso, pero en ese momento no piensa mucho, después es como un cuadro cuando te alejas que te da más tranquilidad, después lo ves mejor, luego los defectos. Pero en el momento te da nostalgia de alegrías y tristezas cuando te vas y esas fueron las emociones que tuve cuando salí. ¿Has regresado más maduro, cómo lo consideras, aprendiste algo nuevo? Con más kilos y más canas... rayado (risas). No, con más experiencia, conocí otro fútbol como el de Costa Rica, también estuve en la Selección que es sumamente importante. Lógico, el cúmulo de experiencia te va haciendo crecer, te va haciendo ganar vivencia, la vida es eso, esperemos poder transmitirla y obtener resultados. Pero desde que me fui que pasaron casi dos años, hemos crecido bastante porque hemos seguido trabajando. Es cierto que ya pediste refuerzos; ¿suenan, Alexy Vega, Rubilio Castillo, Cristhian Cálix...? No. Estamos enfocados en lo que está ahora, no hemos pedido nada todavía porque respetamos a los chicos que están y queda primero lo que hay que enfrentar ahora y ya quedará tiempo para pensar en los refuerzos. ¿Cómo has tomado las palabras y la buena vibra de la gente de Motagua con tu regreso al equipo? Agradecer, la gente siempre me lo demostró en la calle cuando salimos, uno palpa a la gente, en general todo fueron muestras de cariño, de buena onda, todas fueron gestos de buena energía y bueno, agradecimiento de mi parte.

¿Crees que ha sido muy desproporcionada la distancia que sacó Olimpia en relación al respecto; o no es lo que se ve? Sacó 19 puntos y es bastante, pero ahora empieza otro torneo totalmente diferente y todos van a tener posibilidades, todos tienen la ilusión de hacer las cosas bien. ¿Están con capacidad para pelearle el título a Olimpia? Nosotros soñamos con ganarle al Olancho. -- SOBRE LA SELECCIÓN Y OTROS TÓPICOS-- ¿Cómo viste el partido ante México? Hicieron dos muy buenos partidos, aprovecharon de local, y la posibilidad que tenía de hacerlo de visitante, y el juego de allá en el Azteca con algunas incidencias arbitrales particulares que se dan pocas veces, se dieron de esa manera, esperemos los chicos sigan creciendo. Hoy vemos a una Selección de la que muchos se ilusionan, ¿crees que parte de esa semilla fue la que tú dejaste porque veníamos de ser últimos en la eliminatoria? Ojalá; nosotros siempre intentamos dar lo mejor, Honduras venía de 30 meses de no ganar, nosotros dejamos el 50%, los números están allí, le deseamos lo mejor, ojalá que el profe Rueda pueda hacer un gran trabajo e ir al Mundial por el bien del fútbol de Honduras. La fecha FIFA es complicada porque cambian los momentos de jugadores, ojalá que el profe Rueda encuentre una base porque tiene poco tiempo para trabajar, más ahora que se juega tanto, ese es el deseo de todos.