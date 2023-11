División de opiniones por posible convocatoria de Jonathan Rougier a la ‘H‘

En el no tan lejano horizonte se deja ver la batalla de “vida o muerte” que tendrá la Selección de Honduras ante Costa Rica por un lugar en la Copa América 2024 y en la atmósfera catracha se desgrana un par de interrogantes inherentes a los tres tubos.

“Se me rompió el corazón, tuve un día medio triste. Creo que me ilusioné de más con ser llamado”, decía a principios de noviembre un Rougier que ha vuelto a ver encendida la luz de la esperanza.

Seis veces menos batido en sus mejores albores con Motagua y hoy ya con 36 años de edad, el argentino naturalizado hondureño -en agosto de 2021- ha retomado un nivel que le faculta para hacerle guiño a la Bicolor. Su opción de entrar en los planes de Rueda es tan real como cuestionada.

“Sería válido porque llena todo los requisitos, pero para mí no hay necesidad porque hay otros porteros con calidad para ser llamados. Buba López, sin ninguna duda, debe ser el arquero en ese juego”, dispara Donis Escober ante la postura encontrada de Donaldo Morales: “En estos momentos es el mejor arquero que tenemos disponible, porque ya tiene el pasaporte hondureño y no veo por qué no puede ser tomado en cuenta para la Selección”.