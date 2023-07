Emilio Izaguirre defiende a Diego y nombra quién debe ser el DT de Honduras

“Pep Guardiola viene aquí y no nos hace campeón, Pep Guardiola viene y se nos va a dificultar ir al Mundial. Aquí no es de jugadores actuales, de entrenadores actuales, de quién venga, aquí es de empezar de cero desde la U-10, todas nuestras ligas menores son un desastre, jugamos en cancha de tierra aquí en Tegucigalpa, hay malos formadores, hay mala organización en nuestras ligas menores. Nuestra Selección Sub-15 es un desastre, a los padres les mandan la convocatoria, la Sub-17 ya sabemos, preferencias, la Sub-20 igual. Creo que se tiene que empezar desde abajo, desde cero, como lo hizo Panamá, Jamaica los llevó para allá, todos juegan en Europa, tienen buena formación, desde los 15 años ya saben qué es un perfil, que es un 4-3-3 en la parte táctica, un 4-4-2, un 5-3-2, ya lo saben”, comenzó diciendo Emilio.

El ex futbolista y ahora director deportivo del Motagua, habló con Diario La Prensa sobre la crisis que hay en la Selección Nacional. Dice que puede venir el mejor entrenador del mundo y las cosas no van a cambiar para nada.

“Yo me recuerdo en Celtic, que todas las ligas menores, ex futbolistas en la parte administrativa y bien preparados. Los niños a los 15 años ya están listos para debutar en Primera, a los 16. Entonces, cada año el fútbol se está actualizando en todas las partes deportivas, en todas las plataformas deportivas, en todos los entrenamientos deportivos, en todas las instalaciones deportivas”, explicó.

“Sí claro, como en todo el mundo, pero que estén bien preparados. Lo que siempre he dicho, hay que prepararse, hay que tener en cuenta que la preparación es importante y no ser arrogante de tener una idea y morirme con esa idea, yo creo que esto es una organización. Todas las ideas son buenas, no hay que venir y quitarle el puesto al otro, no hay venir y como decimos aquí, puñalearlo o tenerle envidia y quitarle puesto, yo creo que cada quien en su área”, dijo.

“México contra nosotros, ahí está el ejemplo de controlar una pelota en velocidad y pegarle en velocidad, en dos toques controló con derecha (Luis) Romo y le pegó con izquierda y cae el primer gol. En nuestra Liga Nacional no se mira eso en un jugador porque no tiene formación, no hay información en nuestros jóvenes. No les echamos la culpa, sino que todos tenemos la culpa, todo lo que es la parte administrativa, de ligas, de regionales, de selecciones, poner la gente adecuada en cada puesto, en nuestra selección un Sub-17, Sub-20”, expresó Izaguirre.

¿El balance de Diego Vázquez en lo futbolístico? Se le consultó a Emilio Izaguirre y esto dijo: “Es que él tuvo ese tipo de problema, no tuvo apoyo de los federativos. Él solo no puede. Pongo mi ejemplo, cuando yo llegué a la selección, yo cargaba las maletas, jalaba las pelotas, me quedaba de último ayudando a los utileros, joven, ya tenía 10 partidos en la Selección, llegaba de primero al comedor y comía de último, no me podía servir antes de Amado Guevara, Pavón”, contó.

‘Milo‘ no dudó en salir en su defensa y dijo que faltó más apoyo. “Él conoce el fútbol hondureño, imagínense que el primer problema que él tuvo, jugó contra Curazao, ganó, llega un vuelo... En la selección no puedes tener un error, llegar al mismo día del partido sin descansar, venir y perdemos. ¿Qué apoyo tiene el profesor Diego? No tiene ningún apoyo de nadie y así fue sencillamente. Después, ahorita, cancelan un partido amistoso fecha FIFA. ¿Me entiende? Dejan las personas encargadas ahí para que manejen bien, pero no puede alguien que nunca jugó al fútbol ir a ver cómo está el campo, los camerinos, porque uno sabe. Yo no voy a meter a Motagua a cualquier potrero o cualquier estadio sabiendo, porque se van a lesionar, porque van a tener problemas”, detalló Emilio Izaguirre.

“Y lo otro. Yo venía del extranjero y era el primero en entrenar con ganas, me bajaba el avión y me iba a entrenar porque así me criaron, así me formé, con amor a la selección, a nuestra camiseta, a nuestro país, lloraba cada vez que el himno sonaba, son esas cosas. Ahora lastimosamente prefieren... Bueno, gracias a Dios no me agarró las redes sociales a mí”, afirmó.

Izaguirre también se pronunció sobre el tema de la indisciplina en la Bicolor, pero precisamente sobre lo que hizo Alberth Elis de hablar de sus compañeros en conferencia de prensa.

“A él no le toca. A Elis lo respaldo, lo aprecio mucho, igual a Quioto, él lo hizo desesperadamente para aportar a la selección, porque como le digo, hay jóvenes que quieren hacer lo que quieran porque ya andan bien y todo. Si yo hubiera ido con aritos o con pelo pintado en la selección, me hubieran cortado el pelo. Me hubieran dicho que nunca aritos en la selección, hablo en la época de Pavón, Amado y Dani Turcios. Entonces, esos valores se han perdido”, explicó.

“Yo no juzgo ni a Quioto ni a Elis, yo respaldo a los dos, porque fui ex futbolista y ellos no tienen que matarse entre ellos. El fútbol actual demanda mucha preparación, mucha disciplina, mucha actualización en la parte táctica, entonces nosotros estamos quedados ahí”, añadió.