Jaime Lozano responde a las acusaciones de Diego Vázquez contra México

La escuadra azteca, que se prepara para enfrentar a Costa Rica en los cuartos de final este sábado, recibió muchas críticas luego de perder frente a los qataríes y Diego Vázquez arremetió contra los mexicanos por no ganar dicho partido.

“No sé, porque nosotros no estábamos viendo el partido de México y pensé que mínimo iban a empatar el partido. Vuelvo a repetir, si México no jugaba a ganar, el fútbol les va a pasar factura en futuras competencias porque el fútbol sí te pasa factura. No tengas dudas”.

Esas palabras de Diego Vázquez han generado eco este día en la conferencia de Jaime Lozano, técnico de la selección de México.