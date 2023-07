¿Hay posibilidades de dirigir a Honduras? Así responde Luis Fernando Suárez

El colombiano llenó de elogios a los Aztecas, selección que enfrentarán el sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Suárez aseguró que México no ha perdido grandeza y que es “el que siempre ha sacado la cabeza por la Concacaf” a nivel mundial.

“México tiene una característica, es un equipo muy dinámico, muy ofensivo, con muy buenas aperturas en ataque, muy agresivo cuando pierde la pelota, intenta recuperar lo más pronto posible, muy técnico, ósea que es un equipo que, lógicamente, para ganarle va a exigir de nosotros una atención inmensa, grandísima”, empezó diciendo.

“Es un equipo grande, que siempre ha sido el equipo para mostrar en Concacaf, el que siempre ha sacado la cabeza por nosotros”, sentenció el técnico colombiano en rueda de prensa.

RESPETO

El exentrenador de Honduras dijo que Costa Rica siempre le tendrá respeto a México. Incluso mencionó que el motiva a sus jugadores para dar un golpe sobre la mesa a México, así como lo hizo en el 2013 con el Aztecazo cuando era entrenador de la ‘H’.

“A México siempre lo miraremos como un gran equipo. Todos los equipos del mundo tienen situaciones de subidas y bajadas, es una situación normal, pero siempre habrá en sus representantes y su forma de jugar algo que nos merece toda la atención necesaria”.

“Después uno lo quiere respetar, es algo lógico que cuando hay partido lo que uno más quiere es ganarle a México porque eso va un poco en que te van a recordar mucho, yo recuerdo mucho el Aztecazo cuando estuve con Honduras, no es que sea tan fácil. Aún recuerdan a Honduras. Siempre ganarle a los más grandes es un plus que uno tiene, no solamente como entrenador sino también como jugador”, comentó.

Posibilidad de volver a dirigir a Honduras

Tras la salida del argentino Diego Vázquez por quedar eliminado en la Copa Oro 2023, varios nombres han salido en para tomar las riendas del equipo hondureño como ser el caso de Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda y Pedro Troglio, sin embargo también salió Suárez.

Antes estos rumores, Suárez se pronunció: “Yo no pienso en salir acá todavía, quiero quedarme con Costa Rica. Ojalá sea mucho tiempo, es mi único pensamiento. Lo que sí digo y con toda sinceridad, amo los países que me han tratado bien, amo Ecuador y cuando me encuentro con algún ecuatoriano siempre hay una sonrisa de por medio, es igual con Honduras, siempre hay una buena sensación”.