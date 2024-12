Emilio Izaguirre advierte al arbitraje previo a semis y esto dijo del Real España

También analizó al Cincinnati , rival al que Motagua se medirá en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf. Dejó claro que no son una perita en dulce ya que son uno de los clubes más completos de la MLS. Asimismo, le dejó una advertencia al árbitro Selvin Brown.

El análisis sobre Real España: “Tenemos la experiencia en este torneo con dos derrotas contra ellos, menos cinco goles, Real España fue el mejor equipo en la primera vuelta, el mejor equipo defensivamente, es un equipo que tiene transiciones rápidas con línea de cinco, ahorita cambió a línea de cuatro siempre con los mismos jugadores. Ahorita tiene dos carrileros que juegan bastante con las transiciones cuando recuperan el balón, tienen buenos atacantes que son muy rápidos, tienen buena distancia. Es un partido muy duro para nosotros, pero nosotros terminamos en segundo, terminamos mejor, creo que va a ser un partido muy parejo para esta serie”.

El presidente de Real España dijo que Motagua es favorito: “Ellos nos ganaron los dos partidos de las vueltas, el peor partido de Motagua fue el 4-0, el 1-0 fue un penal, es una semifinal, un clásico, puede ser muy cerrado, ellos tienen bien analizado su esquema, tienen bien trabajado la forma como defienden, son transiciones muy rápidas en el medio campo, cuando entra Dixon Ramírez sabemos que es para eso”.

El 4-0 de Real España ante Motagua: “Eso es pasado, solo son estadísticas, son números que ya pasaron, esta es nueva serie, es ida y vuelta. Lo importante van a ser los primeros minutos, saber que ellos no lo pueden recuperar, saber esas transiciones rápidas que ellos hacen, los contragolpes, en el mediocampo lo pueblan rápidamente, ya hemos tenido esa experiencia, sabemos que no podemos darles las armas que ellos quieren”.

¿Cómo analiza al Cincinnati, rival de Motagua en Copa de Campeones? “Nosotros estamos enfocados en el torneo local, quien nos tocara vamos a prepararnos en su momento, ahorita estamos enfocados en esta serie de dos partidos, primeramente se dé lo de la final, luego la pretemporada y prepararnos para ese partido”.

¿Es accesible Cincinnati? “Yo como hondureño quería que viniera Messi, eso todo mundo quería, pero no se dio, se puede decir que mucha prensa deportiva dice que es accesible, pero nada que ver, es un equipo top de la MLS, podemos sacar la casta, algo de ventaja en casa y tratar pasar de llave, pero Tigres es otra cosa”.

Comercialmente es favorable: “Sí, la prensa deportiva y aficionados dicen que Cincinnati es una llave pasable, pero creo que es un equipo top, debemos estar enfocados”.

El tema contractual de algunos jugadores: “Eso es algo privado del equipo. Ya sabemos que el profesor Diego Vázquez tiene un lema de que si se queda campeón siguen todos. Se está trabajando para eso, queremos el mismo equipo. Por ahí viene Jeffryn Macías, el caso de Carlos Meléndez y seguir con este proyecto que hay experiencia y jóvenes”.

Futbolistas a los que se les ha vencido el contrato: “Tenemos 23 jugadores de experiencia, tenemos dos por puestos, se le vencen a cinco mayores, el caso de Rubilio Castillo, Héctor Castellanos, Rodrigo Gómez, Rodrigo Auzmendi y Jorge Serrano. También el joven Giancarlo Sacaza, eso no hay problema, estamos esperando primero la semifinal, luego la final, luego las renovaciones. Ojalá quedemos campeones, si no se va a evaluar el cuerpo técnico y miraremos la parte económica, siempre buscamos lo mejor para el equipo”.

¿La continuidad de Diego Vázquez depende si queda campeón? “Es una pregunta bien complicada de responder, él tiene un brazo arriba con la Concachampions, es de evaluarlo bien, este proceso quedamos en segundo, hemos entrado en buena posición, la junta directiva toma la decisión”.

El arbitraje: “Nunca he hablado mal del arbitraje, ya tuvimos una experiencia con errores muy puntuales con el árbitro que va, un penal inexistente, todo era una expulsión, ese 2-2 casi nos cuesta para llegar a la final. Nosotros no necesitamos ayuda, pero que no nos perjudiquen, que sea profesionalmente todo”.

Muchos errores arbitrales: “Es delicado tocarlo, nosotros siempre como directivos queremos tocarlo, que sea todo parejo para los dos lados”.