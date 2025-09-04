Eliminatorias sudamericanas hoy: partidos, horarios, dónde ver y qué necesita cada selección

Argentina, Brasil y Ecuador ya aseguraron su presencia para el Mundial 2026, por lo que quedan tres cupos directos y un lugar en el repechaje que se disputará en México con seis selecciones que se juegan todo o nada para formar parte de la máxima fiesta. Uruguay, Paraguay y Colombia tienen el destino en sus manos, ya que una victoria les asegura la clasificación, mientras que en la disputa por la repesca, Venezuela, Bolivia y hasta Perú todavía tienen oportunidad de colarse. Chile buscará no superar el anti récord de su peor eliminatoria desde que el formato es todos contra todos, ya que tiene 10 puntos, pero le toca un cierre sumamente complejo ante Brasil y Uruguay. El equipo andino hizo 12 unidades en su camino a Corea-Japón 2002 y de no ganar o al menos empatar sus dos encuentros, añadirá otro capítulo negro a su tan marcada decadencia desde que fueron los reyes del continente dos años seguidos.

URUGUAY (24 PUNTOS)

Clasifica con victoria o empate contra Perú o incluso perdiendo si Venezuela no le gana a Argentina. La Celeste llegaría a su quinto Mundial consecutivo. El partido comienza a las 5.30 PM y podrá verse por Tigo Sports en Honduras, América TV, ATV y Movistar Deportes en Perú, DirecTV, AUF TV, Antel TV y Canal 5 en Uruguay y TyC Sports Play en Argentina.

PARAGUAY (24 PUNTOS)

Clasifica con victoria o empate contra Ecuador y hasta perdiendo si Venezuela no gana. Los guaraníes no van a una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010. Paraguay vs Ecuador inicia a las 5.30 PM y el partido podrá verse en Honduras por Tigo Sports, además por Movistar Eventos 2, El Canal del Fútbol, DSports y GEN. También será transmitido vía streaming por Movistar Play, Zapping TV y DGO.

COLOMBIA (22 PUNTOS)

Clasifica con victoria ante Bolivia, lo que marcaría el regreso cafetero al Mundial después de 8 años. Entraría también empatando, siempre y cuando Venezuela y Bolivia no ganen. El partido entre Colombia y Bolivia, que arranca a las 5.30 PM, podrá verse en Honduras a través de Tigo Sports, también transmite Gol Caracol, RCN Fútbol y DirecTV Sports.

VENEZUELA (18 PUNTOS)

La Vinotinto aún aspira a clasificar directo, pero requiere varios resultados en otros partidos. De inicio, debe ganar hoy en Argentina y esperar. Su mejor tiro es conservar el puesto de Repesca con el que llega a la Fecha FIFA. El juego comienza a las 5.30 PM y será transmitido por Telefe y TyC Sports (Argentina) y en Venevisión (Venezuela).También en streaming, a partir de Mi Telefe y TyC Sports Play.

BOLIVIA (17 PUNTOS)

Aunque hoy está fuera del Mundial, matemáticamente aún tiene el boleto directo al alcance, el cual le disputará hoy a Colombia. Siendo realistas, su tirada es superar a Venezuela y hacerse del puesto de Repesca.

PERÚ (12 PUNTOS)

La blanquirroja solo aspira a la Repesca y para entrar debe ganar sus 2 partidos que Venezuela no gane y que Bolivia pierda sus 2 juegos, además de revertir la diferencia de goles con respecto a estos dos.

CHILE (10 PUNTOS)

Es el único equipo matemáticamente eliminado. Brasil recibe la visita de Chile y el partido arranca a las 6.30 PM. Podrá verse por SporTV, Globo (Brasil) y Chilevisión (Chile). También habrá opción de streaming, a través de Movistar Deportes en YouTube.