Elías Burbara: "El responsable soy yo, aunque no sea el que falla el gol abajo del marco"

El mandamás españolista no desentonó en el ida y vuelta con Diario La Prensa y no dejó pregunta por responder de su equipo, al que compara con el Atlético de Madrid de España.

Presidente, ¿Qué le digo a la afición del Real España que está molesta porque el equipo no sale campeón hace seis años? "Que yo estoy igual que ellos, los comprendo, me solidarizo, me uno a ellos. Lo que ellos sienten lo siento yo aquí (se toca el corazón). Ya hay que hacer lo posible para darle vuelta a la página y salir campeón a como dé lugar. A mí también me urge, no solo a ellos", la repuesta es de Elías Burbara, el presidente españolista que vive bajo presión por la larga sequía de títulos que pasa el equipo catedrático.

La salida de Julio realmente fue algo triste, su llegada es algo que yo había visualizado hacía muchos años, tener un técnico de la casa, bien preparado, para que desde adentro de la institución nazcan esos elementos que nos hacían falta, desafortunadamente su gestión tuvo bien por ratos, pero otros ratos inestable, entonces no tuvo tiempo, chance, ni el espacio para poder desarrollar el proyecto que tanto él como nosotros queríamos. Con la llegada de Valladares no puedo opinar mucho, ha estado desde hace mucho tiempo en la institución y la conoce como la palma de su mano, el curriculum de él ni siquiera hay que mirarlo, tampoco hace falta mencionar esos tres mundiales que tiene. Valladares tiene todo el apoyo y confianza, él ha estado con la mayoría de jugadores formándolos desde pequeños, así que sabrá darle al equipo ese extra que le hace falta , ojalá podamos enderezar el camino. Con Palomo teníamos una idea, pero no le salió ni a él ni a mí, nos quedamos con las manos vacías. Nos quedamos con el deseo de que pudo haber sido campeón, no sé si fue muy rápido o temprano, no sé si quizás debió de haber venido primero como asistente y luego como técnico, por ahora simplemente lo que quisimos no resultó.

No, no lo creo, la base del equipo que ha estado compitiendo en primer nivel la mantenemos, el plantel que peleó dos finales de Liga y que llegó a semifinales de Concacaf continúa, solo hace falta uno o dos jugadores pero vinieron más refuerzos, lo que le falta a este equipo es paciencia y estabilidad para que nos pueda dar ese ansiado resultado por el cual hemos trabajado hace mucho tiempo.

Mi trabajo ha sido honesto, se ha dado todo por esta institución, hay mucho logro no tangible, en los últimos tres años hemos estado compitiendo con el equipo de menos promedio de edad más bajo de toda la Liga, nadie ha mencionado eso. Nadie ha dicho que en la era de Bolillo Gómez en la Selección un reservista del equipo fue convocado por él y ahora que està como técnico de la Selección Reinaldo Rueda otro reservista fue llamado (Carter Bodden). Venimos de un período de transferencias y nosotros no hemos dicho a contratar a siete delanteros porque los estamos produciendo, están dando los resultados y metiendo goles, obviamente son cipotes de 19 o 20 años y no les podemos dar toda la responsabilidad de un solo, pero ahí es donde la combinación de ellos y los extranjeros en algún momento se hará notar y valer. Pero la clasificación que uno recibe es por ganar títulos, ahí es donde nos quedamos con la nota aplazada, sin embargo eso no significa que no hemos trabajado o que no hemos hecho las cosas bien. Eso no significa que no estamos en el camino que queremos. Hoy probablemente hemos tenido un camino largo, pero si analizamos el camino que tiene Real España con el que tienen los otros equipos prefiero quedarme con el camino del Real España.

Estoy aplazado, no hay mucho a qué darle vuelta, me hubiera gustado darle más alegrías a la afición, cada vez me esfuerzo más para eso, mi enfoque es ese, por eso cada día soy más exigente con la dirección deportiva y el cuerpo técnico, no podemos seguir dejando escapar partidos. Mi deseo es que salgamos de esa inestabilidad.

En redes sociales hacían una encuesta en la que consultaban quién cree usted que es el culpable de las crisis del Real España: el técnico, los directivos, jugadores o afición, ¿por quién hubieras votado tú?

Aquí no es de hacer señalamientos, Real España no es manejado por redes sociales. El responsable al fin de cuentas soy yo y asumo toda la responsabilidad aunque no sea yo el que falla el gol abajo del marco, aunque no haya sido yo el que hice la alineación, las contrataciones o fallé el centro. He tratado de complacer a todos los involucrados, incluso a los mismos directivos, he tratado de ser los más democrático y abierto posible, a veces hasta los propios deseos que uno tiene como persona no se hacen porque la mayoría prefiere otra cosa, al decir esto no pretendo lavarme las manos.

Mucha gente hasta piensa en maldición o embrujo, ¿tú crees en eso?

No, en el 2020 salimos campeones de la Copa Premier Centroamericana, mucha gente la llama copa de mentirita, montón de gente la echa de menos, pero vencimos a grandes rivales como Municipal, Comunicaciones, Alianza, Olimpia y Alajuela, yo no vi a ninguno de esos rivales jugar de mentirita contra nosotros, los dejamos fuera. No es consuelo porque no fue un torneo oficial pero sí andamos en busca de eso para romper esa mala racha, queremos salir campeón lo más antes posible, el trabajo está. Repito, tenemos el equipo con el menor promedio de edad de la Liga y no es por economizar recursos, el presupuesto incluso ahora es mayor, tenemos un plantel para unos 10 años. La confianza que tenemos es que una vez que ganemos un título vamos a estar listo para varios.

¿Algún técnico o jugador que te arrepientes haber contratado?

No, para nada. Cada vez que hemos hecho las planificaciones hemos tratado de encontrar esos elementos que han faltado la gestión anterior y cuando los encontramos de repente nos hacen falta otros, estamos como el gato y el ratón, tratando de encontrar el técnico perfecto. A lo largo de no sé cuántos técnicos llevo ya...

Llevas 15 técnicos en siete años... ¿Tantos?

Sí, más de un entrenador por torneo.

Jeee. Quizás algunos dos o tres entrenadores no debieron haber salido, obviamente las renuncias eran irrevocables, otros fueron temas extra futbolísticos y nos tocó tomar decisiones, pero lo que vale es que la institución esté por arriba de todo mundo, tanto técnicos, directivos y jugadores.

¿Por qué cambia tanto técnico el Real España?

Por la misma exigencia, por la presión. Todo mundo le tira duro a uno, le dicen que porqué tanto tiempo sin ser campeón. Sea quien sea el técnico debe saber que la silla en que está es caliente y la única forma de enfriarla es ganando un título. Sin un técnico viene, tiene dos torneos, no sale campeón, pierde partidos claves y solo es altibajos, entonces qué señal hay de que en el cuarto torneo te gane un título.

Pero en la Liga ya hemos visto casos que resulta efectiva la continuidad, como Motagua con Diego Vázquez y Olimpia con Pedro Troglio.

Sí, pero ellos en los primeros meses ganaron un título, si el ‘Potro‘ Gutiérrez o Héctor Vargas en el Real España hubieran ganado un título también se le hubiera dado la espera a ellos. Cómo le íbamos a dar continuidad a Julio sí estuvo varios partidos sin ganar y fue eliminado este año en la fase de grupos de la Concacaf cuando veníamos de pelear una semifinal.