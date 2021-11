El errorazo de Xavi al hablar de las medidas del campo de La Cerámica, estadio del Villarreal

Pero Xavi dijo que está “contento con muchos aspectos”. “Defensivamente estamos muy bien, con la línea alta y una buena presión tras pérdida. No hemos encajado ningún gol, aunque hemos sufrido un poco”, consideró.

“En ataque, nos tenemos que atrever más, pero los jugadores que juegan por dentro son muy jóvenes y a mí a esa edad también me costaba. Gol hay, y lo veo en el entrenamiento”, añadió en este sentido el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga ante el Villarreal de este sábado que se celebró en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Y sobre la renovación del delantero francés, que se está negociando estas semanas, fue contundente: “Tuve una charla con él dejándole claro lo importante que es para mí tenerlo en el equipo y en este proyecto que va más allá de esta temporada. Según me dijo, él está contento y feliz y ojalá pueda renovar, porque es un futbolista capaz de marcar la diferencia durante los próximos años”.

SU LAPSUS AL HABLAR DE LA CERÁMICA

Desde la llegada de Xavi está habiendo cambios en el departamento médico del club y el técnico no escondió los motivos ni que su deseo es que Ricard Pruna regrese al Barça. “Lo que quiero es rodearme de gente de mi confianza, de gente leal y fiel, y para mí una persona clave es Ricard Pruna. Para mí es el mejor médico que ha tenido el Barça desde que yo he estado y parece que está cerca de volver. Pruna no hubiese tenido que dejar nunca el club”, sentenció.

El técnico azulgrana se equivocó con las medidas del estadio de La Cerámica. “Villarreal es un poco más ofensivo que Espanyol y Benfica, que defendieron muy bien en bloque bajo. Será un partido difícil, más en su campo, con unas dimensiones más pequeñas de lo normal. Tienen a uno de los mejores entrenadores de España. Será un rival muy difícil”.