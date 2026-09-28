El ahorro de neumáticos como parte de la estrategia en rally

En rally, cuidar los neumáticos no significa conducir despacio, sino decidir en qué kilómetros merece la pena utilizar todo el agarre disponible. Un tramo puede empezar sobre una superficie limpia y terminar lleno de piedras, roderas y bordes capaces de castigar mucho más la goma. En el WRC 2026, un Rally1 dispone de un máximo general de 28 neumáticos nuevos durante un evento y solo puede tener hasta 7 oportunidades de cambio. Mientras analizás cómo los equipos protegen los neumáticos durante un rally, https://hn.1xbet.com/es/mobile ofrece acceso móvil a los mercados deportivos, para seguir la competición incluso lejos de la computadora.



El Rally de Portugal 2026 mostró bien esa dificultad porque reunió 23 especiales y aproximadamente 345 km cronometrados. Las primeras pasadas encontraron grava relativamente blanda, mientras las siguientes dejaron piedras y surcos mucho más agresivos expuestos sobre la trazada. En el Acropolis, donde la temperatura puede superar los 40 °C, el compuesto duro se convierte en una herramienta para soportar calor y roca durante tramos largos. Al descubrir por qué conservar las ruedas puede ser más rentable que atacar en cada tramo, 1xBet permite consultar la plataforma desde el celular, acompañando el desarrollo de la prueba.

Conservar goma sin regalar demasiado tiempo

El desgaste aumenta cuando el piloto entra pasado, hace patinar las ruedas durante demasiado tiempo o acelera con mucho deslizamiento a la salida de cada curva. Sobre grava, una conducción muy agresiva también expone el flanco a piedras que pueden provocar un daño antes incluso de que desaparezca la banda de rodadura.



La estrategia de neumáticos se entiende mejor con algunos límites y ejemplos concretos:

■ 28 neumáticos: máximo general para un Rally1 en un evento del WRC 2026, incluido el shakedown.

■ 7 cambios: número máximo de oportunidades de cambio de neumáticos permitido durante un rally.

■ 1,6 mm: profundidad mínima reglamentaria que debe conservar la banda en al menos tres cuartas partes del dibujo.

■ 345 km y 23 especiales: distancia competitiva y cantidad de tramos del Rally de Portugal 2026.

■ 323,31 km y 17 especiales: recorrido cronometrado del Acropolis 2026, donde calor y roca castigan especialmente las cubiertas.

■ 3 compuestos de seco: hard, soft y super soft disponibles en la familia Ventus Z215 de asfalto; el Dynapro R213 de grava utiliza 2, hard y soft.



La elección del compuesto cambia cuánto necesita conservar el piloto durante una pasada. Una goma blanda alcanza agarre con facilidad y puede resultar muy rápida con bajas temperaturas, pero normalmente deja menos margen frente al calor y a una superficie abrasiva.