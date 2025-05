Rodríguez conmovido por su gol ante Real España: "Han sido meses difíciles"

San Pedro Sula

Al finalizar el encuentro, Rodríguez casi sollozando, manifestó: “Agradecido con Dios por este momento, no tengo palabras para hablar del partido, solo agradecerle a mi esposa y mi familia en Quimistán... ha sido Dios quien me ha dado la oportunidad de aparecer esta noche y ayudar al equipo”.

"Han sido meses difíciles. Mis compañeros saben lo que he pasado, esto refleja todo lo que he venido llevando estos meses, pero hoy gracias a Dios, sin él no somos nada. Ahora nos vamos felices por la victoria, pero mañana tenemos que pensar en el siguiente partido e intentar ganar el título con nuestra gente”