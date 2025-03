Edwin Rodríguez: el duro episodio de su lesión y su pasado 'oscuro' en Grecia

Tegucigalpa

También, criticó las carencias que hay en el fútbol hondureño, comparado con otros países y respaldó las palabras de Luis Palma, quien destapó algunas de las razones de la poca exportación de talento catracho al extranjero.

DECLARACIONES DE EDWIN RODRÍGUEZ

¿Cómo han sido estos meses para vos, tras tu lesión, tu recuperación, ese proceso que debió ser complicado?

Es un proceso bastante complicado porque vienes de hacer buenas actuaciones, tanto en lo colectivo, como en lo individual y al pasar esto que sucedió el año pasado, pues sentís que el mundo se te viene abajo, pero gracias a Dios he tenido el apoyo de las personas correctas, mi esposa, mi familia, mis padres que han estado ahí siempre animándome porque han sido momentos también donde te puedo decir que he caído en lo mental, pero gracias a Dios he superado esto, es otra adversidad, otro obstáculo que se ha quedado atrás y me encuentro muy bien, con ganas ya de poder estar otra vez de regreso, de poder volver a sentir esas sensaciones de jugar al fútbol y esperar la oportunidad para lo que se viene.

¿Cómo has logrando mantener tu estado anímico luego de esa lesión, en la que ha sido bastante largo el tiempo de recuperación?

Ha sido difícil, no ha sido nada fácil, pero creo que todo es un proceso donde te ayuda a mejorar tu forma de pensar, tu forma de ser, tu carácter, tu personalidad, creo que todo eso, más que todo, es difícil pero creo que en la adversidad es donde uno puede mejorar en muchos aspectos y yo lo he hecho. Como te digo, un obstáculo más que ha quedado atrás, he superado y con ganas de poder estar ya en competencia.

¿Cómo te sientes ya que estás cerca de volver? ¿Cómo viste a la Selección desde afuera?

Me siento bien, con mucho entusiasmo. He entrenado ya casi un mes fuerte, donde he podido hacer fútbol, no tal vez con otros equipos, pero sí con los compañeros y me he sentido bastante bien. Uno quiere estar siempre representando a su país, creo que el logro más importante era la clasificación y pues se puede hablar del juego o de las formas, pero creo que era bueno dar ese paso y ahora queda mucho tiempo para que los entrenadores, tanto ellos como nosotros como futbolistas, podamos mejorar mucho para así hacer una Copa Oro bastante buena.

¿Cómo ves al Olimpia, crees que se ha formado un buen mediocampo con tu ausencia?

Bien, al final es un equipo grande donde obviamente el que está atrás de ya sea quien sea, siempre está dispuesto a querer ganarse un puesto, a querer competir, a querer hacer bien las cosas y creo que el club se ha visto bien en este torneo. Al final todo funciona como el entrenador quiere, hay cosas siempre que se pueden mejorar y de mi parte, pues ya que me incorporo otra vez dar ese apoyo y también complementar todo lo que ya se ha venido haciendo.

¿Cómo ves la actualidad en nuestra Selección y Liga Nacional? ¿Estamos lejos o estamos cerca de un nivel de alto rendimiento?

Primero creo que las comparaciones no te dejan avanzar porque el querer competir ya sea con otra liga, con otras selecciones pues te hace un poco chico. Nosotros tenemos que empezar a enfocarnos en lo nuestro. Sabemos que no estamos donde queremos estar, pero creo que esto es en conjunto, tanto jugadores, directivos y cuerpo técnico tenemos que unirnos para levantar el fútbol hondureño, que claramente se ha visto un bajón. Sabemos que el material lo tenemos, hay bastante para poder competir, pero creo que al final son importantes las herramientas para que se nos pueda dar. Creo que en lo personal hay muchas cosas por las cuales hay que mejorar, empezando desde cancha, instalaciones, muchos equipos que están debiéndole a sus jugadores. Creo que eso no puede pasar en una liga profesional. Y como te digo, no pasa solo aquí en Honduras, pasa en todos lados. Me tocó ir allá (Grecia), también pasaba lo mismo, y creo que es bastante complicado para un futbolista poder rendir donde no te dan como para el pan, para poder llevar el sustento a tu casa.