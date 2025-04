La reacción de Espinel por derrota de Olimpia y lesión de Edwin Rodríguez

Danlí, Honduras.

"A Edwin se le está evaluando, es lo que más lamentamos aparte del resultado, veníamos bien con Edwin y ojalá que no sea nada grave. Seguramente mañana se le harán unos estudios. El resultado me deja inconforme, porque las situaciones fueron parejas y nos vamos con las manos vacías, siento malestar de no haber podido hacer el trabajo que veníamos a hacer, a masticar bronca, lo que queda es recuperarse", afirmó.

Espinel relató en el momento cuando supo que el zurdo se había lesionado. "Cuando me miró, sentí una tristeza enorme, ya como que te olvidas del partido porque uno prioriza la salud del jugador y más de un futbolista que nosotros queremos recuperar no solo para Olimpia sino para el fútbol hondureño, Dios quiera que no sea nada grave, pero la preocupación está, es más eso lo que lamentamos".

Acerca del juego, fue claro. "El primer gol era difícil que lo perdiera, una fatalidad ahí, un penal, donde prácticamente no había atacado el Olancho, no quedó claro si pudo ser fuera del área, pero no hay excusa, se perdió y fue un partido muy desprolijo".

Por último habló sobre la ausencia de Jorge Álvarez, quien es titular indiscutido en este Olimpia. "Jorge está con una pequeña lesión que la venía arrastrando de hace mucho tiempo y si no paraba es una lesión que se inflama un tendón y teníamos que darle descanso".