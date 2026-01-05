Se ofrece al Real Madrid, inesperada oferta a Vini y regresa al Barcelona

Endrick sobre su llegada al Lyon: "No estoy aquí para cambiar el equipo, sólo para aportar. No quiero ser el jugador clave de este equipo. Estoy a disposición del entrenador... Quería irme del Real Madrid para jugar. Cuando el Lyon me contactó, acepté inmediatamente. Estoy muy contento. Estoy aquí para ayudar al equipo".