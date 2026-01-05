Se ofrece al Real Madrid, inesperada oferta a Vini y regresa al Barcelona

El mercado de pases invernal sigue su curso y estos son algunos de los movimientos de este fin de semana e inicio del lunes 5 de enero. Rumores, fichajes y salidas en los equipos del fútbol internacional.
Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, sobre su futuro: "Ahora estoy de vacaciones y he venido a animar al Real Madrid. El amuleto está aquí y se gana. Me alegro de haberle dado suerte... Le voy a echar una mano a papá".
OFICIAL // El West Ham United confirmó este lunes el fichaje del argentino Taty Castellanos por 25 millones de libras (28 millones de euros), procedente del Lazio.
OFICIAL // El Manchester United anunció este lunes el despido del entrenador Rúben Amorim, debido a los malos resultados cosechados por el equipo y su puesto lo tomará por el momento Darren Fletcher de forma interina.
La BBC informa que el Manchester City estaría en la búsqueda de refuerzos en la zona baja y Marc Guéhi es uno de los nombres que suena para llegar en este mercado de invierno.
Fabrizio Romano informa que, ante la baja de Gvardiol, el Manchester City traería al central Max Alleyne, que fue cedido al equipo Watford FC.
Manuel Neuer sobre la opción de renovar su contrato: "Estoy muy inclinado a ello. Pero por ahora, quiero esperar a ver cómo transcurren los próximos meses. Quiero intentar mostrar un buen rendimiento. Luego, a finales de marzo o abril, se tomará una decisión.
OFICIAL // El Celtic confirmó este lunes su decisión de despedir a su entrenador, Wilfried Nancy, después de un mes en el cargo.
OFICIAL // Thiago Silva fue presentado por el Porto, quien regresa 21 años después al club que lo dio a conocer en Europa. Se encontraba libre tras dejar el Fluminense y firmó contrato hasta final de temporada.
Diario MARCA informa que el Milan necesita refuerzos en la defensa y ha puesto sus ojos en Nathan Aké del Manchester City.
Los dirigentes del Olympique de Lyon (OL) negaron este lunes que el Real Madrid haya impuesto una cláusula en la cesión de Endrick hasta el mes de junio por la que tenga que jugar al menos 25 partidos bajo la amenaza de una penalización financiera si no ocurre así.
Endrick sobre su llegada al Lyon: "No estoy aquí para cambiar el equipo, sólo para aportar. No quiero ser el jugador clave de este equipo. Estoy a disposición del entrenador... Quería irme del Real Madrid para jugar. Cuando el Lyon me contactó, acepté inmediatamente. Estoy muy contento. Estoy aquí para ayudar al equipo".
Según informa la Gazzetta dello Sport, la Juventus está pensando en fichar a Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid o hacer un intercambio por Jonathan David.
Desde Inglaterra adelantan que el futuro de Arne Slot es incierto y muchos apuntan a su despido en el Liverpool tras los malos resultados con el club en la presente temporada.
Lennart Karl, perla del Bayern Múnich, se 'ofrece' al Real Madrid: "Espero que se quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros".
OFICIAL // El Inter Miami de Lionel Messi anunció este domingo el fichaje de Dayne St. Clair, el mejor portero de la temporada pasada en la MLS.
Según The Guardian, el Chelsea prepara una oferta histórica para verano y analiza una a los 160 millones de euros para fichar a Vinicius.
Según el diario AS, tras el despido de Amorim del banquillo del Manchester United se manejan varias opciones, y uno de los nombres que suena es el de Xavi Hernández.
Barcelona lanza primera propuesta. Fabrizio Romano informa que el equipo azulgrana envió una oferta oficial al Al Hilal por Joao Cancelo. Se trata de una cesión con una pequeña parte del salario cubierto. El Inter tiene un acuerdo verbal con el club árabe por el defensor desde la semana pasada, pero él solo quiere volver al Barça.