¿Murió Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’? Esto se sabe

Durante varias horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, confusión y sorpresa.
El nombre de Óscar Burgos, famoso por dar vida al irreverente personaje de el Perro Guarumo, comenzó a circular acompañado de una pregunta alarmante: ¿había muerto el comediante?
La noticia se propagó con fuerza y tomó por sorpresa a miles de seguidores que no daban crédito a lo que leían.
En medio del escándalo, fue el mismo Óscar Burgos quien no tardó en desmentir la noticia falsa en redes sociales.
El origen del rumor que aseguraba la presunta muerte de Óscar Burgos se remonta al 28 de diciembre, fecha en la que tradicionalmente se realizan bromas por el Día de los Inocentes.
Todo comenzó cuando el creador digital Fernando Lozano compartió una imagen en blanco y negro junto al comediante, acompañada de la frase “vuela alto”.
La imagen comenzó a compartirse fuera de contexto, sin aclaraciones ni referencias a que se trataba de una broma, lo que detonó una ola de mensajes que daban por hecho el presunto fallecimiento de el Perro Guarumo, pero todo se trató de un malentendido.
Horas después de que el rumor explotara, Óscar Burgos reapareció en sus redes sociales para aclarar la situación y poner punto final a la falsa noticia sobre su muerte.
Con su característico sentido del humor, el comediante explicó el verdadero contexto de la imagen que desató el escándalo, aunque reconoció implícitamente que la situación se les fue de las manos.
“Esta foto corresponde al 28 de diciembre que mi amigo @fernandolozanotv la subió al grupo y me reí mucho porque siempre se la están curando de mi edad. Cuando me vaya de verdad ya nadie les va a creer, ni a Fer, ni a @piniramones ni a @joseluiszagaroficial, pero aún así, los amo mucho”, escribió.
La reacción del público fue inmediata y emocional. Muchos seguidores confesaron haberse asustado al leer los primeros mensajes que anunciaban la supuesta muerte de Óscar Burgos. “Maestro, no me asuste”, escribió uno de sus fans.
Óscar Burgos D’Estefano, mejor conocido como ‘el Perro Guarumo’, ha protagonizado una carrera excepcional que comenzó a temprana edad. Desde los 11 años incursionó en la radio recitando poemas en Tampico, Tamaulipas, y más tarde se convirtió en presentador y creador de contenido televisivo exitoso.