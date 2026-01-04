Espinel dispara tras la final de ida: "El formato se hizo para perjudicar al Olimpia"

San Pedro Sula, Honduras.

El estratega de los albos encaró a periodista tras ser preguntado el porqué Marathón le quitó la pelota y jugó mejor que su equipo en el mayor trayecto del juego. Eso no le gustó y respondió.

Eduardo Espinel , entrenador del Olimpia , se calentó en la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 contra el Marathón en la ida de la final del Torneo Apertura 2025 donde busca el bicampeonato.

Ponderó el juego de su equipo y además restó bonos al favoritismo que tiene su club en el cierre de la final que será en el estadio Nacional este miércoles a las 7:00 de la noche donde el que gane se queda con el título. Finalmente dejó una fuerte frase en la que aseguró el formato se hizo para perjudicar al Olimpia .

Su opinión del partido: "El partido fue duro como sabíamos que iba a ser, eran los dos equipos que durante el semestre pelearon arriba en un estadio difícil. Si bien nosotros queríamos los tres puntos porque así lo dice la histoia del Olimpia, pero creo que mirando el rival, el clásico, creo que nos vamos satisfechos con la labor hecha. En el camerino no había alegría porque no nos conformamos con esto. En líneas generales creo que estuvimos a la altura de la final".

¿Serán titulares en la vuelta Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez?: "Jorge hace dos meses que no juega, hace una semana comenzó a entrenar, entró cuando el rival estaba cansado. Hay que valorar muchas cosas y no apurarse y hay que ver en la semana lo que vaya pasando. A mí me interesa todos los que juegan, no me preocupa si son titulares, sino recuperar a todos los jugadores para la vuelta".

Marathón controló el inicio del partido y después Olimpia lo equiparó: "Ustedes están equivocados ustedes en la lectura del juego, hay que aprender a ver fútbol. El fútbol se juega sin pelota y con pelota y hay cuatro fases, no se confundan que con tener la pelota es tener el control del juego. Creo que Olimpia estaba muy bien parado y donde ellos son buenos, en los espacios, no los tenían. Una cosa es tener la pelota y otra es jugar mejor, nose confundan con jugar lindo con mejor".

El sabor de boca que le deja el empate: "Lo que nos faltó fue tener precisión, no la tuvimos, optamos por un planteamiento donde las transiciones no iban a ser muy importantes como mantener el balón, en líneas generales jugamos un buen partido. El resultado fue justo, porque si se nos escapó a nosotros, a ellos también se les escapó, en Tegucigalpa será muy peleado también, no tengo dudas".

¿El cerrar de local les da el favoritismo?: "No asegura nada. Acá la preocupación más grande que tengo, lo vuelvo a repetir, es que no nos favorezcan, pero que no nos perjudiquen. El segundo gol cobran tiro de esquina y estaba cuatro metros fuera la pelota cuando viene el centro, entonces esos pequeños detalles en los finales son determinantes. Este formato se hizo para perjudicar al Olimpia, me lo dijo el mismo Comisionado (Benjamín Romero), o al menos para que no sea el mismo campeón siempre, y vean que todavía estamos siendo competitivos y estamos luchando contra ese montón de situaciones.

Por eso la felicitación a los jugadores, pese a esas cosas que me dijo el que armó el formato, porque querían a ver si podían cambiar el campeón en Honduras y el campeón no se cambia con diferentes formatos sino trabajando mejor y que la competencia de todos los equipos sea buena, y vuelvo a repetir, que no nos ayuden, pero que no nos perjudiquen".