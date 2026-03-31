Edrick Menjívar revela lo que les dijo Francisco Molina tras el empate vs Perú

España.

Uno de ellos fue el experimentado portero Edrick Menjívar , quien fue capitán ante el conjunto sudamericano. El guardameta del Olimpia reveló lo que hablaron con el estratega español luego del empate en su debut y destacó el trabajo de los jóvenes en el juego.

La era de la Selección de Honduras con José Francisco Molina ya comenzó y este martes 31 de agosto rescataron un agónico 2-2 ante Perú en el Estadio Butarque en España. La Bicolor mostró una nueva imagen y luego del partido los jugadores mostraron sus sensaciones tras el amistoso en el Viejo Continente.

Además, resaltó que la Bicolor no se quedó con los brazos cruzados, pese a que iban abajo en el marcador en las dos ocasiones: "En ningún momento nos vimos más abajo que Perú".

Lo que rescata del juego

Con la actitud y la disposición con la que nos enfrentamos en este partido. Sabíamos que teníamos pocos días de preparación con el profe, pero la disposición y el orden táctico que tuvimos, fue importante y es algo que rescatar.

¿Qué le transmitieron a los jóvenes?

Mucha tranquilidad y que lo disfrutaron. Con mucha responsabilidad, creo que es un sueño para cada jugador representar a su país, incluso a los más experimentados siempre tenés ese nervio, ansiedad. Transmitir eso, que lo disfrutara, que lo tomaran con calma, pero que lo hicieran con responsabilidad.

¿Qué les dijo el profe después del partido?

Felicitar al grupo por la disposición durante estos días en el entreno, los pocos, lo estábamos conociendo. Y lo de hoy, siempre fuimos al frente a pesar de estar dos veces abajo en el marcador, siempre fuimos adelantados a buscar el partido, con muchos jugadores jóvenes con pocos juegos, o que venían debutando. En ningún momento nos vimos más abajo que Perú.

Goles en los últimos minutos

Con el convencimiento de siempre ir al frente, buscar el partido, lo hicimos en cada momento. Quisimos ganar, obviamente, pero lo más importante fue la disposición que tuvimos.