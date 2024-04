Edrick Menjívar envió contundente mensaje a Olancho FC tras perder el invicto

¿Cómo está el grupo tras perder el invicto?

Sabíamos que en algún momento la derrota iba a llegar, pero uno nunca está listo para una derrota, más cuando portás este escudo, esta camisa, que quieres ganar siempre, quieres sacar los tres puntos siempre independientemente de la situación en la que estés.

Nosotros estamos bien, tenemos un grupo fuerte mentalmente y un técnico fuerte también mentalmente, que no te deja caer, no te deja desanimar, el equipo está listo para ir a afrontar el partido ante Marathón, un clásico, difícil, cancha complicada, pero listos para buscar los tres puntos.

¿Por dónde pasó el triunfo de Olancho FC sobre Olimpia?

Potros llegó dos veces al marco, una en el primer tiempo y el gol en el segundo tiempo, creo que tuvimos situaciones para poder llevarnos el partido como otras veces los rivales nos han superado y que han tenido más ocasiones que nosotros y también hemos ganado, esta vez les tocó a ellos. Creo que merecíamos más, pero el fútbol no es de merecer, es de hacer los goles.

Calendario complicado

Sabemos que es un calendario difícil, con viajes complicados de por medio, climas complicados, pero no queremos poner excusas, hicimos una buena pretemporada, tenemos un grupo bastante amplio, que seguramente ya se habrá recuperado Yustin, los lesionados que ya podrán ser de la partida si el profe lo quiere también, es importante recuperar esos jugadores.

El día después de perder el invicto

Enojados, creo que después del partido todos estábamos enojados en el camerino porque sentimos que merecíamos más, pero el fútbol no es de merecer. Independientemente del invicto, queríamos los tres puntos, queríamos seguir ganando, pero sabemos que lo más normal en el fútbol es perder, ahorita nos tocó perder y levantarnos.

También quedamos un poco impresionados por todo lo que genera Olimpia cuando pierde, es impresionante, pensé que iba a haber una ceremonia después del partido con trofeo y todo, la verdad quedamos asombrados por todo lo que genera esta camisa.

Su reacción al final del juego de no saludar a jugadores de Potros

Para nada, no he hablado con nadie, estoy enfocado en el equipo, tranquilo, todos aquí somos adultos, somos hombres, no hay por qué tener resentimiento, aquí todos estamos grandes ya.

Juego ante Marathón y luego clásico ante Motagua

Sí, vimos el video ayer, ya sacamos nuestras conclusiones de los que hicimos bien, vimos lo que hicimos mal, dejamos eso atrás y ahora estamos pensando en Marathón, que es un partido muy difícil, nos estamos jugando la punta también, nos tienen cerca, tenemos que ganar para ir sacándole ventaja en la tabla a los demás. Pensaremos primero en Marathón y ya el jueves en Motagua, que seguramente será difícil también, un clásico. Estamos preparados para esos dos juegos.

Virtudes de Marathón

Muchas, es un equipo que juega muy bien de local, tiene bastante dinámica, tiene jugadores muy habilidosos, con buena pegada en todas sus líneas, creo que es un equipo que saca mucho provecho a su localía, en Olimpia, independientemente de la cancha, te exigen los tres puntos, tenemos que salir a buscar eso, creo que no han perdido en su casa, vamos por esos tres puntos.

¿Nunca habrá debacle en Olimpia?

Teníamos 45 partidos sin perder, entonces por un partido que pierdas no es que se te cae el mundo encima o que vienes para abajo y todo eso. Sabíamos que en algún momento íbamos a perder, podía ser ante Potros, ante Marathón, contra Motagua, Vida o Génesis, sabíamos que en algún momento iba a pasar, es una semana difícil, con partidos importantes de por medio, creo que este equipo no tiene lugar para caerse, no tiene esa posibilidad de caerse porque así te lo exige el aficionado, la directiva, los mismos compañeros, todo mundo te exige, entonces nadie se deja caer aquí, vamos de la mano todo.

Las canchas siguen siendo un problema en Honduras

Es que tampoco queremos poner excusas porque ahorita todo lo que dices va a sonar como excusa, pero sí creo que las canchas son un problema, se nota cuando vamos a jugar afuera, cuando la misma selección juega afuera, que jugás en buenas canchas, los equipos te juegan a uno o dos toques, la pelota es más rápida, el pique es diferente, el ritmo del partido es diferente.

A veces nos quejamos que el ritmo de los partidos de la Liga Nacional es lento, pero cómo le pides a un equipo intensidad jugando a las 3:00 de la tarde, en canchas malas donde tienes que hacer tres o cuatro toques mínimo para poder dar un pase. Es complicado y son situaciones reales que tenemos aquí, pero siempre lo hemos tenido, entonces tampoco queremos poner excusa, pero sí sería bueno tener todas las canchas buenas, tener un buen césped porque ayudaría mucho al fútbol hondureño y ayudaría a la Selección también, cuando vamos a afuera tenemos que adaptarnos a eso y en el alto nivel no te da chance para adaptarse porque llegas y tienes que competir inmediatamente.