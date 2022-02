Pese a terminar con el invicto del Victoria tras vencerlo 1-0, el entrenador Diego Vázquez del Motagua salió molesto contra la cuarteta arbitral del encuentro realizado en Danlí.

El estratega de los azules lanzó duras palabras contra Said Martínez, quien fue el árbitro central en un encuentro que estuvo lleno de polémica y además le dejó un par de dardos al equipo ceibeño.

En primer lugar a la Jaiba Brava lo dejaron con diez jugadores desde el primer tiempo con una controversial expulsión de Marcelo Espinal y en la segunda mitad a loa azules se les invalidó un gol por un fuera de juego apretado.

‘‘Nos costó bastante abrir a un equipo que se defendió todo el partido. Hicimos todos los cambios ofensivos para poder entrarle y al final nos llevamos una victoria justa’’, comenzó diciendo Diego Vázquez.

El DT de las Águilas le lanzó varios dardos a Said Martínez y el resto de la cuarteta arbitral.

‘‘Me cuesta bastante analizar que aquí hay un error de procedimiento terrible porque en nuestra liga no tenemos VAR. No estamos diciendo si la pelota entró o no... el línea dijo que era gol, Said lo cobra dos veces, lo llaman de afuera y anulan un gol’’, indicó.

Y añadió: ‘’Le avisan por el comunicador y anula el gol, una cosa de locos... Walter López estaba mirando para afuera a ver qué le decían, el procedimiento es que estamos denunciando, no podés cobrar dos veces el gol y que te llamen de afuera y anularlo, esas cosas sí molestan. Estamos demandando, puede haber errores humanos, pero el línea no puede estar todos los partidos mirando afuera para ver qué le dicen, lo anularon de afuera, señores. Alguien estaba mirando de afuera y dio la orden que anulara después de que lo cobró dos veces, eso no puede ser, igual ganamos el partido, pudimos hacer el otro gol, lo que pasa que los que ganaron todo lindo pero no, nosotros no nos olvidamos. El gol tendría que ser cobrado, no puede ser hermano...’’.

Diego también le lanzó sus dardos al Victoria ya que los acusó de no ir a proponer.

“Se metieron todos atrás, el partido fue un concierto de Motagua, no pensamos que iba a ser así, hicimos cambios ofensivos y lo pudimos abrir. Los cambios entraron bien, hoy lo demostramos teniendo paciencia. Al Victoria solo le faltó meter el bus blanco ese que andan’’, disparó.