Diego Vázquez no se calla y responde a la Comisión de Disciplina tras nuevo castigo

“Hasta hablamos con el comisario del juego, que también se comunicó y efectivamente los abogados le dijeron eso, sino yo me hubiese ido del estadio de manera inmediata. Nosotros actuamos en base al dictamen de la Comisión de Apelaciones. A mí llama poderosamente la atención que ahora me vuelvan a suspender, estoy sorprendido”, precisó Diego Vázquez .

La resolución dice que no le prohíben estar en el estadio, ¿le sorprende este tipo de decisiones?

Totalmente. Incluso nos comunicamos con los abogados antes del partido. La verdad que me llama mucho la atención, me parece algo inaudito. Ahí está el dictamen, me gustaría que lo publiquen donde dice que no puedo estar en el banquillo, más las comunicaciones telefónicas que tuvimos antes del partido.

Las reglas estaban claras, lógicamente no se iba a volver a perjudicar Diego Vázquez

El dictamen es claro. Si me hubieran dicho otra cosa, yo hubiese sido claro y me hubiera ido del estadio. O sea, así como hice los otros partidos donde no llegué al estadio, estoy sumamente sorprendido.

¿Hablará con la Comisión de Apelaciones para aclarar este castigo de la Comisión de Disciplina?

Ya hablamos, ya todo eso lo hicimos, no sé qué más, no entiendo.