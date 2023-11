Diego Vázquez opina del caso Quioto y recuerda la polémica con Palma

San Pedro Sula, Honduras.

En compañía de un buen mate y como en casa, Diego Martín Vázquez, exentrenador de la selección de Honduras, charló a fondo en exclusiva con Diario LA PRENSA sobre los temas que lo han rodeado en los últimos meses. El estratega hizo un análisis de la gran cita el próximo viernes en la Nations League entre la Bicolor y México, en donde también se jugarán un pase directo a la Copa América 2024. ¿Se atrevió a dar un pronóstico?

Ahondado en el tema de la “H”, también se refirió al tema de la polémica de Romell Quioto por su desconvocatoria y recordó el caso de Luis Palma, quien fue marginado de la selección, mientras él estuvo al mando. Asimismo, se pronunció sobre el invicto de Olimpia y el nivel de la liga hondureña tras las recientes declaraciones de Reinaldo Rueda que se viralizaron en redes sociales: “Si yo llegaba a decir algo así, en la época estábamos nosotros, me extraditan yo creo...” -- LA ENTREVISTA CON DIEGO VÁZQUEZ -- Tú, que te pusiste la camisa en la selección, enfrentarte a México, lo conoces muy bien, ¿cómo visualizas el partido Honduras-México? Bueno, es lógicamente un partido con la potencia del área, bastante complejo. Pero bueno, si hay un lugar donde Honduras puede hacerse fuerte acá de local, y bueno, pues sacar todo lo que tiene, toda la agresividad, la famosa garra catracha, va a agregarle un poco de fútbol y tratar de hacer un buen partido y por qué no pasar a la otra fase, sí tiene que aprovechar la localía, tratar de aprovechar el viernes acá en Tegucigalpa. ¿Crees que Honduras tiene condiciones para sacar provecho del Estadio Nacional e imponerse ante uno de los gigantes de la Concacaf? Bueno, todos esos factores son influyentes, ¿no? La localía, el clima en que los jugadores conocen la cancha, son todos factores que son influyentes, no son determinantes, después lógicamente es más importante lo que pase dentro del terreno de juego, la forma que juega, la forma que pueda contrarrestar lo que quiera hacer México, México generalmente juega 4-3-3, puede ser que lo que un partido visitante cambie a un 4-4-2, pero no creo, generalmente va a mantener ese estilo y Honduras tiene que estar muy atento en defensa porque tiene jugadores muy técnicos que son determinantes y no puedes cometer errores. Cualquier error que cometa la defensa lo paga caro, entonces no solo la defensa, todo el equipo, todo el bloque tiene que estar muy bien parado y bueno, y tratar de aprovechar la velocidad, hacer daño en los momentos justos. Si lo analizamos y vemos la realidad, uno de los puntos débiles de la selección de Honduras puede ser la defensa porque la mayoría de sus jugadores son nuevos, ¿tú crees que puede tener problemas Honduras ante México en ese aspecto? No, hoy en día, no solo la defensa, todos tienen que defender, todos tienen que ayudar en esa fase cuando no tengan la pelota, que México maneja muy bien la posesión, lo que dije recién, jugadores muy técnicos que están en un nivel superlativo, entonces tiene que estar muy bien parado todo el equipo a la hora de tratar de recuperar la pelota, no solo la defensa. No tiene que ver en dónde juegan, por ahí te vuelvo a repetir, las individualidades no son tan importantes, sino la cohesión de equipo y lo que pueda hacer Honduras en conjunto, En los 11 que estén, más los cambios que pueda hacer el profesor. ¿Qué diferencias pueden marcarse de aquella Honduras que perdió ante México en la Copa Oro 2023, con este partido? Bueno, hay una diferencia muy marcada que en Houston éramos visitantes, había 60.000 mexicanos, nos hicieron un gol muy rápido, y ahí hay una diferencia importante en cuanto a la gente que, como dije al principio, son influyentes, no determinantes, pero es un factor importante, por eso tiene que aprovechar acá la localía, el partido que jugamos nosotros en Houston lo podés comparar con el que van a jugar de visitante, porque en Houston es como el segundo Azteca para México.

En este caso va a ser muy diferente, porque bueno, quizás a México no le gusta mucho venir a Centroamérica, hay un montón de factores exógenos, por así decirlo, que inciden a la hora del partido, puede ser que Honduras lo sepa y pueda aprovecharlo. Siempre lo más importante es lo que pasa dentro de la cancha, hay un montón de detalles externos que tienen influencia sobre el juego. Históricamente México se presenta como favorito, donde quieras que se dispute este partido, ¿cambia algo ahora o sigue siendo favorito? Siempre, obviamente, es un gigante de Concacaf, por lo menos desde que yo estoy aquí en Honduras, siempre ha sido favorito, un grande acá del área y generalmente la eliminatoria la ha pasado sin ningún problema, es raro las veces que se le ha complicado. Entonces, obvio que el favorito siempre va a ser México. Y en la parte futbolística, ¿cómo crees que va a preparar Reinaldo Rueda este partido? No, tiene que estar muy bien parado, bien sabe, me imagino un profesor sabe que enfrenta a un equipo de jugadores muy técnicos que tienen mucha posesión y que juegan muy bien, a uno, dos toques, entonces tiene que formar muy bien el bloque, estar muy bien parado para no cometer errores y cuando tenga la pelota tratar de darle buen destino, hacerle daño, tratar de darle velocidad por afuera, creo yo, y bueno esa va a ser la clave que cuide mucho la pelota cada vez que la tenga, que la pueda tener muy bien. Previo a un partido de estos, ¿qué factores se cuidan con los futbolistas? ¿cómo se prepara un partido? Lo normal, como todos los partidos, no se puede cambiar mucho porque uno viene realizando un trabajo, en este caso viene con una, no mucha continuidad, porque tiene poco tiempo, pero me imagino que va siguiendo una secuencia de lo que viene haciendo los partidos anteriores y creo que no se va a salir de eso, se maneja de una manera similar, porque tiene que haber una coherencia y no por tal o cual partido, cambiar mucho, lógico, hay detalles, hay estrategia, quizá cambia algunas individualidades, quizá cambia un parado táctico, quizá cambia donde ejerce la presión, todos los detalles que tiene el juego, pero bueno, eso es un detalle que tiene que trabajar el técnico con sus jugadores.

Hay una marcada diferencia. México tiene futbolistas jugando en las grandes ligas y Honduras tiene legionarios, pero no en tan grandes equipos, pese a eso, ¿cree que será un partido de ida y vuelta? Hablábamos antes de justamente eso, de que tiene que ser influyente, toda la gente, toda la localía, todo lo que las ganas, el ímpetu que le pueda poner a Honduras y agregarle fútbol, porque solo con agresividad y con ganas no alcanza, tiene que agregarle fútbol también. Tiene que ser una mezcla de todo. Si preguntas jugador por jugador, si lógico México es una potencia, tiene no sé cuántos millones de habitantes, mucho más que Honduras, y por ende tiene un montón de jugadores en ligas élites, incluso su liga es fuertísima, la liga mexicana, con jugadores que no desean irse a Europa porque ganan más en México, por lo menos en el último tiempo. Hay una ventaja que quizás en México estos partidos, por ahí no sé si todo lo pueda subestimar un poquito, ojalá que sea de esa forma y Honduras pueda aprovechar esa parte que tiene también el juego, porque muchas veces pasa cuando se juega con un equipo que en los papeles es inferior, pueden subestimar un poco el partido. No creo que se de esa situación acá, puede ser más de visita. Creo que acá Honduras siempre ha sido fuerte y lo va a seguir siendo porque tiene una localidad fuerte. ¿Ves a Honduras clasificando directa o la ves intentando avanzar en el repechaje contra Costa Rica o Panamá? Depende mucho de lo que haga el viernes en el partido local, depende mucho de que haga las cosas bien y que pueda sacar una ventaja acá, porque ya de visita en el Azteca es un poco más complejo por todo lo que estamos hablando anteriormente, por el marco, por la altura del D.F., por un montón de detalles que tampoco es imposible hacer un buen partido, pero es un poco más complejo. Entonces, depende mucho de lo que haga el viernes para poder pasar o si va al repechaje.

¿Tú descartas Aztecazo, como en el 2013? Me acuerdo un poco de ese partido, bueno, se da, la verdad es que se da poco, generalmente es complicado, pero bueno, tienen que ilusionarse y creer en eso. ¿por qué no? Esperemos que puedan hacer dos buenos partidos y puedan pasar de fase. Una de las situaciones que ha estado en bastante discusión, es haber llevado el partido a Tegucigalpa. Si a ti te hubiera tocado elegir o seleccionar una casa, un estadio, ¿cuál hubieras preferido? Bueno, en Tegucigalpa ahora está en excelentes condiciones. Lógicamente, que tiene buenas condiciones para jugar y creo que está bien, porque, antes nos quejábamos de que no habia buenas canchas, ahora que hay una, hay que aprovecharla. Más bien hay que hacer más canchas, porque si no nunca nada nos viene bien, antes que no había buenas canchas, era la excusa, ahora porque hay una buena, hay que llevarla a una mala, siempre hay que tratar de mejorar y de jugar en las mejores canchas y que el fútbol vaya creciendo y no se trata de un solo partido, un partido no va a cambiar nada la historia del fútbol. Somos muy anuentes a que ganamos y estamos en la gloria y perdemos y somos un desastre, tiene que haber un equilibrio. Ni cuando ganamos vamos a hacerlo mejor, hay que seguir creciendo, nos faltan un montón de cosas y detalles para evolucionar, para crecer, y cuando perdemos, tampoco estamos en el fondo del mar, lo dije un montón de veces cuando estuve, y cuando le ganamos Canadá parecíamos que éramos los mejores del área de Centroamérica, que le habíamos ganado el primero al octogonal. Después quizás perdimos un partido y era un desastre, tampoco es así, o sea tiene que haber un equilibrio, independientemente de este partido, tiene que seguir una evolución.

El duelo de Jimmy Lozano y Reinaldo Rueda, ¿crees que Honduras tiene ventaja por la experiencia de Rueda? Son detalles que no sé si son tan influyentes, Lozano también ha dirigido bastante, viene dirigiendo la Copa de Oro, con una experiencia importante, conoce a su plantel, y en este caso Rueda, ahora tampoco tiene mucho tiempo, creo que es el cuarto quinto partido, que es bastante poco. Entonces, a partir de ahí, la experiencia que pueda haber, quizá en algún mínimo detalle, esperemos que sí, pero los técnicos no juegan, el técnico siempre es un 30%, es cuando ganás y perdés. Son detalles, es influyente, pero no tan determinante como para decir esto puede pesar o esto pesa en tal porcentaje la experiencia del técnico. Bueno, en los últimos meses has estado en Costa Rica con el Puntarenas, pero seguramente has seguido la selección. Si analizamos los últimos partidos con Rueda, ¿cómo crees que llega a Honduras? Ha jugado con rivales que quizás no son tan fuertes, que no son fáciles, pero no son tan fuertes, viene de jugar con Cuba, ahora va a enfrentar a un rival, a una potencia. Espero que hayan servido los partidos anteriores para estar más fuerte y para fortalecer lo que ha venido haciendo en estos partidos anteriores. ¿Cuál es tu pronóstico? Pronóstico en resultados, no sé, es muy difícil dar un pronóstico, me gusta apostar, pero no en fútbol, no apuesto mucho porque es muy variable y uno puede tener una idea o algo, pero jugarse así a dar un pronóstico, el deseo es que le vaya bien a Honduras, lógicamente, pero es un deseo, ya un pronóstico, es complicado.

¿Cuáles jugadores le sugerirías tú al grupo en la selección de jugadores o al técnico que hay que tener mucho cuidado? Nosotros siempre más de las individuales, vemos el colectivo, tiene jugadores que son muy técnicos, todos los delanteros que tiene cualquiera que juegue son muy técnicos y si le dejas un poquito de espacio, te van a hacer daño, tiene velocidad por fuera con Antuna, Martin tiene muy buena técnica, Santi Giménez, bueno, y el otro Jiménez, por afuera también, en el medio Chávez, en la defensa, los jugadores son sumamente técnicos también, todo, la verdad es que tiene un equipo sumamente imponente y de jugadores que manejan muy bien la pelota, todos. O sea, técnicamente tiene muy buen nivel, en este caso, esa selección, y cuando tiene la ventaja de que Jimmy Lozano ya tiene un tiempo trabajando, más en este caso que Honduras. ¿Consideras que ambas selecciones llegan presionadas? Viene de ganar la Copa de Oro que no es un tema menor, que no es fácil, entonces eso le da fortaleza, creo que hizo buenos amistosos,con Alemania (2-2), que tampoco es un tema menor, fácil. Entonces, el último tiempo México viene bien y viene en crecimiento, en eso no tiene que ver ni quizá la eliminatoria pasada, ya son momentos diferentes, son jugadores diferentes, técnicos diferentes, cambió todo el panorama anterior, tanto para México como para Honduras. Para ti entonces, ¿hay que tomar como referencia al México de la Copa de Oro? Sí, totalmente. El de la Copa de Oro y el que jugó los amistosos, me imagino que vieron el partido jugó con Alemania, no sé qué otro partido jugó por ahí, también jugó otro, otro ahí cerca en la fecha FIFA pasada, pero sí, es la última referencia que tiene que tener Honduras para enfrentarlo. Generalmente juega 4-3-3 y hace pocos cambios y el estilo va a ser muy parecido a lo que venía mostrando ahí.

Hablamos de la defensa de Honduras, pero de la media cancha para arriba ¿cómo lo ves? Palma pasa por un buen momento, el Choco Lozano ha vuelto, Elis también... Esperemos que esas individualidades, todo eso, lo puedan volcar a favor del equipo y saquen todo ese talento que tienen y lo demuestran en otras líneas. Esperemos que lo puedan sacar acá para Honduras y para el beneficio del país, eso es lo que está esperando la gente y todos también, que estén bien el viernes y hagan un buen partido, también tienen que ayudarlos con un buen colectivo, porque cuando el equipo está ordenado, cuando haya un buen colectivo, el talento individual tiene más espacio para desarrollarse. En este caso los jugadores que nombraste (Palma, Elis y Lozano), si el equipo está bien, ordenados, van a tener esas oportunidades o esos espacios para poder desarrollar ese talento que tienen y que están mostrando en otras ligas. Algunos cambios en Honduras, por ejemplo, “Buba”, ahora está Menjívar, ¿cuál crees que será la base de este equipo titular ahora? Con nosotros, los últimos partidos atajó Menjívar, la base creo que va a ser muy parecida a la que utilizó con Cuba. Me imagino que va a ser un poco cambio por una continuidad, quizá tenga algún cambio estratégico por lesión o porque vea que en algún lugar del campo necesita otra cosa, pero me imagino que el profesor apuesta a la continuidad. Tiene que ser muy similar al partido que hizo con Cuba.

Podría salir el Maylor Núñez, Denil Maldonado, Luis Vega y por izquierda, ¿con quién te la jugarías? Por izquierda, creo que el último ha sido este chico, que está en Motagua, Ricky Zapata, que ahora ya no está, ahora no está, está Elison Rivas de Real España, que nosotros lo llamamos y lo tuvimos en proceso y al final no viajó, pero, ese lateral izquierdo creo que jugó con Cuba, me imagino que va a jugar él y tiene a Rosales. Y en la contención como la miras, en la media cancha... En el medio, me imagino que va a jugar Deiby Flores con algún otro acompañante, que puede ser, Acosta, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, tiene alternativas para usar en el medio campo. Y en el ataque como la ves, ¿te la jugarías con el Choco y Elis adelante? Depende del sistema que use, pero generalmente está jugando 4-4-2, seguramente va a usar al Choco y a Palma delantero y Elis por un costado, quizá decida poner a Elis también delantero. No sé, en ese caso creo que generalmente juega a 4-4-2. También Palma y Elis se adaptan en cualquiera de los dos costados, entonces, puede hacer que cambie. Sobre la polémica del nivel de la liga hondureña, por las declaraciones de Reinaldo Rueda y la respuesta de Gustavo Reggi, ¿en que lugar poner de Centroamérica nuestra liga? Si yo llegaba a decir algo así, en la época estábamos nosotros, me extraditan yo creo, más o menos, ja, ja, ja. Me quitan el pasaporte hondureño, si llego a decir algo parecido. No, hay que ver en qué contexto lo dijo el profesor y con quién la comparó, a mí me parece buena liga, en Centroamérica es difícil comparar, ahora que vengo de Costa Rica tiene su particularidad, ni mejor ni peor cada día tiene de acuerdo al país y su característica tiene particularidades positivas y otras que no tanto.

Entonces las comparaciones son odiosas, no sé que en este caso si el profesor la comparó con Sudamérica, darle comparaciones más complicadas. Si es con México es diferente, entonces tendría que ver el contexto, yo no vi la entrevista, solo vi los titulares, y habría que preguntarle con qué fue su comparación. También tiene que ver con los momentos, quizá hay unos que son buenos, otros no tantos. Sobre la polémica desconvocatoria de Quioto, ¿se dieron este tipo de problemas cuando estuviste en la selección? Nosotros tuvimos que educar, fue el caso de Palma, que fue muy sonado, que obviamente que lo explique un montón de veces, no di los detalles, pero dije que tenía que educar. En este caso, yo digo que el tiempo pone todo en su lugar, en su momento las cosas que tenía que hacer y decirlas las dije, no sé ahora cuál fue el caso (en referencia al caso de Quioto), la verdad es que internamente eso lo saben, lo saben solo los que están ahí, y es decisión del profesor, si no está es por algo, en esto es así, es cortito y esperemos que en los próximas convocatorias pueda mejorar. En su momento, a mí me tocó sacar un jugador no por los futbolístico, porque es un gran futbolista, pero tenía que educar y así lo hice, no me arrepiento, volvería a hacerlo porque no era correcto en la forma que se comportó en su momento, en este caso no sé lo que paso.

El tema del Quioto es que fue convocado, debería presentarse cierto día y él dijo que no podía porque tenía un problema personal, pero era el festejo de un cumpleaños... Eso es lo que sabe lo externo. ya internamente hay un montón de detalles como el que sabemos lo que estuvimos ahí en su momento, que no se necesita divulgar a la prensa. Por eso te digo, hay un montón de detalles que se dicen para afuera w internamente son diferentes. Entonces, los internos exactos no lo sabemos nosotros, por eso te digo.

Con el tema de Luis Palma, reconoces ahora que es un gran jugador, pero quería preguntarte qué opinas del momento de Palma...(Interrumpe Diego) No es que reconozco, porque conmigo fue lo que más jugó en el último tiempo. Cuando yo lo convoqué anteriormente con el Bolillo y con Coito, no jugaba, lo convoqué, fue de los que más jugó y después hubo ese episodio que es pasado. Jamás lo dejé convocar por el tema futbolístico, eso está muy claro. Después ha tenido buen rendimiento y bueno siempre le decíamos lo mejor y esperemos que siga creciendo y que ese nivel que tiene lo pueda volcar en la selección. Diego, el tema fue tan grave, lo de Palma, ¿cuál fue en realidad? Es un tema pasado, ya lo dejamos ahí. Todo lo que dije en su momento, no lo voy a cambiar ahora, lo que tenía que hacer, lo dije de frente. Para mí es de mal gusto hablar después o cuando estás afuera o cuando estás lesionado, salir hablando, no es de buen gusto hablar cuando estás afuera, es mejor quedarse callado y bueno, cuando uno está ser muy frontal y afrontar cada situación, que es lo que es la manera correcta de actuar y es lo que hicimos. Hablar cuando ya después las cosas pasaron o cuando pasó el tiempo, para mí es de cobarde. Entonces, todo lo que tenía que hacer, lo dije y lo hice cuando estaba y no me arrepiento. ¿Cómo quedó tu relación con Palma? ¿cómo amigos? No, ¿qué es?, fue un incidente, ya después obviamente no lo volvimos a convocar, pero de mi lado no pasa nada. Son cosas normales que les pasa a jugadores, a gente joven en el momento que lo dije, tenía que educar y lo hice, pero no, ni en contra ni nada, al contrario, le deseamos lo mejor en un jugador hondureño, que le está yendo muy bien, y siempre mereció que le vaya bien. Si te encontraras a Palma ahora, ¿lo saludarías? Sí, totalmente. No tengo un problema con nadie, no solo a él, sino a todos en su momento que los tuve, no tengo ningún problema, como todo adulto.

¿Cómo está tu futuro después de tu salida por decisión de contrato del Puntarenas? Ahora recién llegó, tengo una semana de estar acá, si tuve alguna, pero mientras estaba allá y obviamente que tenía contrato que no lo podía dejar. Ahora vamos a esperar, estamos tranquilos, en algún momento que salga una oferta concreta, veremos si la tomamos o no, pero bueno, por el momento estamos tranquilos, la verdad es que fue una muy buena experiencia de crecimiento, conocimos otro fútbol. Y en este camino, esta carrera tiene eso. Me imagino que te está cayendo bien este tiempo sabático, después de todos los años en Motagua, selección, Costa Rica, ¿qué haces con tanto tiempo? Estar tranquilo, ahora mi hijo está en la reserva de Motagua, ahí estamos con él, llevándolo a entrenar y viéndolo. Llevamos 10 años continuos dirigiendo, entonces, me viene bien un poquito parar un poco y mirar y también crecer, aprender y valorar, hacer un poco de introspección de todo lo que hicimos durante todo este tiempo.

Tantos años dirigiendo en la liga, ¿cómo ves el presente campeonato de Olimpia? Ha sacado una ventaja muy importante, está muy bien dirigido, hace mucho tiempo que viene haciendo las cosas bien, y creo que le ha sacado 16 puntos a los seguidores, muchísimo. Pero, hay que esperar al final, tiene que volver a demostrarlo en la semifinal y en la final. Está estando ya en semifinal, estás a dos empates de volver a una nueva final, entonces está muy cerca de volver a estar en una final, pero lo tiene que demostrar, la liguilla es así, las semifinales así, vuelven a tener oportunidad de equipos que quizá no hicieron muy buen campeonato. Entonces en este caso, si se acorta a esos puntos, los tiene que volver a refrendar en la semifinal y la final también. ¿Te gustaría ver al Olimpia campeón invicto? Va a ganar el que se lo merezca, el que haga mejor las cosas. Hasta ahora las viene haciendo, las viene haciendo muy bien Olimpia por la diferencia que ha sacado, pero repito, las semifinales y final son dos partidos que puede pasar cualquier cosa y tienen que, los equipos que vienen atrás tienen que tratar de aprovechar esa coyuntura que le da el formato de poder terminar bien y mejorar el nivel mostrado durante el torneo. Y de este Motagua, ¿has visto algunos partidos? ¿te atreves a opinar? Vi el partido de Saprissa, le costó, acá hizo un buen partido y allá le costó bastante, pero Saprissa en un gran equipo, allá es difícil, también maneja muy bien la pelota, y la verdad es que lo ganó con cierta tranquilidad. Después acá lo he visto algunos partidos y está peleando el segundo lugar con Marathón y llegan a la última fecha peleando y va a ser muy importante para cualquiera de los dos, tanto Motagua como Marathón, el que quede segundo lugar, porque eso te permite lo que dije reciente, permite estar a dos empates de jugar una final. Me imagino que esta última fecha van a estar los dos muy comprometidos con el partido para poder ocupar ese segundo lugar.

Después de tu salida de la liga, ¿lograste animar asperezas, por ejemplo, con Vargas, Troglio, si en algún momento tuvieron declaraciones fuertes de ambos lados? En algún momento no, eso todo pasa en la cancha, queda en la cancha, siempre son temas del momento. Por ahí me tiran de polémico, pero generalmente yo contesté agresiones, que las empezáramos nosotros no creo, eso sí, tampoco me quedaba callado, obviamente que en algún momento contestamos, pero que nosotros nunca somos de empezar o generar quizá la polémica. Hay un montón de situaciones que uno no se puede quedar callado. Entonces por ahí contestamos, nada más, pero todo que ahí la pasó, el fútbol es para ser amigos, para disfrutarlo, para eso no se muere nadie, hay cosas mucho más importantes en todos lados, así que hay que tratar de bajar a la violencia, siempre que contestamos no fue por generar violencia al contrario, sino por ahí ponerle un poco de picante y condimento a esto que es lindo. Las últimas declaraciones que escuché de eso fue, por ejemplo, que Troglio dijo que para ese problema entre él y vos se había terminado cuando murió su padre y tú le mandaste un mensaje... Para mí ahí fue, con Troglio es algo normal, lo volvería a hacer, porque una cosa es que sea rival en la cancha y otra es el desearle el mal o no estar cerca de alguien que está pasando un mal momento, eso es algo, la verdad que natural, y con el caso de Vargas para mí es al revés, pero bueno, no tiene mucha importancia quién empezó, quién no, me parece que empezó él, yo contesté agresiones de la época de Olimpia y después la siguió, pero bueno, siempre para ponerle un condimento de mi parte está todo bien, así que no tengo problema y bueno, si volvemos, depende cómo se ponga y veremos si contestamos o no. La gente en las redes sociales te pide y te pone en Real España, en Motagua, en Marathón, en Olimpia. ¿crees que ese podría ser tu futuro? Agradecerle a la gente, siempre que uno esté ahí es importante porque hizo algo bueno y que siempre esté en la paleta o esté el nombre ahí, es positivo para nosotros. Pero, hay técnicos trabajando, somos respetuosos y en el futuro veremos qué pasa.